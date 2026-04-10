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Zeudi De Palma, la mamma via dai social dopo Belve: “Ve lo chiedo col cuore in mano”. Stop all’assalto dei fan a Monica Setta

La madre di Zeudi Di Palma lascia X dopo le polemiche post Belve: appello ai fan per fermare gli attacchi a Monica Setta

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nelle ultime ore il mondo social legato a Zeudi Di Palma è stato scosso da un gesto inatteso. La madre dell’ex Miss Italia ha deciso di abbandonare la piattaforma X, esasperata dalle dinamiche di odio e tensione che si sono create online. Un addio accompagnato da un messaggio molto diretto e carico di emozione, rivolto ai fan e alla community che la segue. Il motivo del clima acceso è legato alle polemiche esplose dopo la partecipazione di Zeudi al programma Belve.

Lascio i social": il messaggio della madre di Zeudi Di Palma

Le reazioni hanno coinvolto anche la giornalista e conduttrice Monica Setta, finita nel mirino di una parte del fandom. Una situazione che ha portato a un escalation improvvisa, poi rientrata nel giro di poche ore. Il profilo riconducibile alla madre di Zeudi Di Palma ha pubblicato un appello che non lascia spazio a interpretazioni: la decisione di lasciare i social nasce dalla stanchezza e dalla necessità di proteggersi da un clima diventato troppo pesante.

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"Lascio i social perché sono davvero stanca. Vi chiedo con il cuore in mano di non rispondere a nessuno."

L’obiettivo è chiaro: interrompere la spirale di attacchi e controattacchi che si è creata attorno alla vicenda. Le parole hanno rapidamente fatto il giro della rete, ottenendo migliaia di interazioni e una forte attenzione mediatica. Il tono è quello di chi si trova travolto da una dinamica social difficile da gestire, soprattutto quando coinvolge direttamente familiari e fanbase molto attive.

Le polemiche post-Belve e il caso Monica Setta

Tutto è nato dalle reazioni successive all’intervista di Zeudi Di Palma nel programma Belve. Alcuni commenti pubblici hanno innescato la risposta di una parte del fandom, che si è scagliata contro Monica Setta dopo alcune sue dichiarazioni critiche. In particolare, la conduttrice aveva espresso un giudizio poco favorevole sulla figura televisiva di Zeudi, definendola in modo netto e provocando una reazione immediata e molto forte da parte dei sostenitori dell’ex gieffina.

La situazione ha rapidamente superato i confini della normale discussione social, trasformandosi in un’ondata di menzioni e commenti che hanno costretto più parti a intervenire per riportare la calma. Secondo quanto emerso, proprio dopo l’appello della madre di Zeudi, l’attività social più aggressiva si è drasticamente ridotta. Le menzioni rivolte a Monica Setta sono passate in pochissimo tempo da centinaia a quasi zero, segno di un’improvvisa inversione di tendenza all’interno della community. Un episodio che mette ancora una volta in evidenza quanto il rapporto tra personaggi televisivi, fanbase e social network possa diventare rapido, intenso e difficile da controllare.

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