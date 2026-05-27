Zerocalcare è la voce più autentica del popolo italiano: su Netflix arriva 'Due Spicci', tra monologhi interiori e riflessioni esistenziali
Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, il fumettista torna con un otto nuovi episodi inediti.
Dopo aver trasformato l’ansia generazionale, le periferie romane e i dialoghi interiori in uno dei linguaggi più riconoscibili dell’animazione italiana contemporanea, Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie originale: Due spicci, disponibile dal 27 maggio 2026.
La nuova produzione rappresenta il terzo capitolo del rapporto tra il fumettista romano e la piattaforma streaming dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, due opere che hanno consolidato la popolarità di Zerocalcare anche fuori dal mondo del fumetto.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In questi nuovi otto episodi, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale di quartiere mentre cercano di restare a galla tra problemi economici, incomprensioni personali e responsabilità sempre più pesanti. Secondo quanto anticipato dal trailer ufficiale, la storia ruoterà attorno a una situazione già fragile destinata a complicarsi ulteriormente con il ritorno di una figura misteriosa dal passato di Zero.
Tra amicizie che si incrinano, ansie economiche e la difficoltà di comunicare davvero, la serie promette di mantenere il tono emotivo tipico dell’autore romano. Accanto ai personaggi storici — Sarah, Secco e l’Armadillo — torneranno anche i monologhi interiori e le riflessioni esistenziali che hanno reso riconoscibile il linguaggio di Zerocalcare.
Per scoprire tutto sulla nuova serie, trovate i dettagli nel Video!
Potrebbe interessarti anche
Zerocalcare torna su Netflix con Valerio Mastandrea: la nuova serie di drammi personali tra precarietà e conti in sospeso
Il fumettista romano svela il trailer di Due spicci, la nuova serie in arrivo su Net...
Zerocalcare dà nuova vita alle scene cult delle serie Netflix più amate: ci sono anche Stranger Things e Bridgerton
Avete mai pensato di poter ascoltare Benedict Bridgerton con la voce e la cadenza ro...
Da Sanremo a Netflix, Valerio Mastandrea svela a sorpresa quando esce Due Spicci di Zerocalcare e dà consigli "alternativi"
C'è Sanremo in tv ma Zerocalcare e i suoi amici presentano i loro consigli alternati...
Due Spicci, Zerocalcare e Armadillo sfrecciano verso la conquista di Netflix
Dopo l’annuncio avvenuto durante lo scorso Lucca Comics & Games, ecco finalmente arr...
Omar Rashid, il futuro del cinema italiano che viene dall'Iraq: "Zerocalcare come Fabri Fibra e Neffa. Racconto la rivoluzione degli anni '80"
Il regista Omar Rashid ci porta dietro le quinte di Generazione Fumetto, svelando co...
La nuova avventura di Andrea Pisani a Milano dopo la rottura con Beatrice Arnera (e la 'Cena di classe' con lei)
Il comico parteciperà all’appuntamento annuale firmato Best Movie che premierà il me...
Avvocato di difesa chiude i battenti con la quinta stagione: tutti gli annunci clamorosi di Netflix
Non solo l'addio di Avvocato di difesa: Netflix ha lanciato una serie di annunci che...
Eddie Brock si prende la rivincita dopo il flop di Sanremo, Arisa cambia rotta, Tatangelo "Notte da incubo". Le pagelle dell'8 maggio 2026
Un venerdì 8 maggio carico di nuovi singoli: da Arisa ad Anna Tatangelo, c'è perfino...