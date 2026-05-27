Zerocalcare è la voce più autentica del popolo italiano: su Netflix arriva 'Due Spicci', tra monologhi interiori e riflessioni esistenziali Dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, il fumettista torna con un otto nuovi episodi inediti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Dopo aver trasformato l’ansia generazionale, le periferie romane e i dialoghi interiori in uno dei linguaggi più riconoscibili dell’animazione italiana contemporanea, Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie originale: Due spicci, disponibile dal 27 maggio 2026.

La nuova produzione rappresenta il terzo capitolo del rapporto tra il fumettista romano e la piattaforma streaming dopo il successo di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, due opere che hanno consolidato la popolarità di Zerocalcare anche fuori dal mondo del fumetto.

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In questi nuovi otto episodi, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale di quartiere mentre cercano di restare a galla tra problemi economici, incomprensioni personali e responsabilità sempre più pesanti. Secondo quanto anticipato dal trailer ufficiale, la storia ruoterà attorno a una situazione già fragile destinata a complicarsi ulteriormente con il ritorno di una figura misteriosa dal passato di Zero.

Tra amicizie che si incrinano, ansie economiche e la difficoltà di comunicare davvero, la serie promette di mantenere il tono emotivo tipico dell’autore romano. Accanto ai personaggi storici — Sarah, Secco e l’Armadillo — torneranno anche i monologhi interiori e le riflessioni esistenziali che hanno reso riconoscibile il linguaggio di Zerocalcare.

Per scoprire tutto sulla nuova serie, trovate i dettagli nel Video!

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