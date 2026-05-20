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Zerocalcare doppia le serie Netflix più amate: ci sono anche Stranger Things e Bridgerton

Avete mai pensato di poter ascoltare Benedict Bridgerton con la voce e la cadenza romana di Zerocalcare? Un sogno che oggi è diventato realtà.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Mancano ormai pochi giorni al suo grande ritorno: il 27 maggio 2026 Michele Rech, in arte Zerocalcare, arriverà su Netflix con la sua nuova serie originale Due Spicci, terzo capitolo di un’avventura animata iniziata nel 2021 con Strappare lungo i bordi e proseguita nel 2023 con Questo mondo non mi renderà cattivo. Nell’attesa, Netflix ha deciso di scaldare i motori con una trovata a dir poco geniale: far doppiare al fumettista romano alcune delle scene delle serie più iconiche della piattaforma. Il video pubblicato sul canale YouTube di Netflix è diventato immediatamente un tormentone, perché quando la voce inconfondibile di Zerocalcare si impossessa di Thomas Shelby o dei protagonisti di Bridgerton, la risata è assicurata: scopriamo di più.

Netflix, Zerocalcare conquista Hawkins e la Reggenza

Netflix sa indubbiamente come fare marketing e lo ha dimostrato facendo ri-doppiare a Zerocalcare le scene più iconiche delle sue serie più rappresentative. Il video YouTube comincia con Peaky Blinders, passando poi per One Piece, Bridgerton e Stranger Things, con i loro personaggi trasformati in un istante da creature di mondi lontanissimi a vicini di quartiere di Zerocalcare. Ascoltare le parole di Thomas Shelby pronunciati con la cadenza romanesca è un cortocircuito comico di prima qualità. Così come sentire gentiluomini della Reggenza scambiarsi battute con quell’accento così peculiare e terreno tende a spezzare qualsiasi patina di eleganza. "Voi siete la rovina dell’esistenza mia. Ve o dico, sto proprio in fissa", afferma Benedict Bridgerton. "Flotta maggiore stiamo arrivando. Daje!", esclama invece Monkey D. Rufy. E questo è solo l’inizio.

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Chi è Zerocalcare, il fumettista che ha conquistato Netflix

Zerocalcare è lo pseudonimo di Michele Rech, nato ad Arezzo il 12 dicembre 1983. Dopo un breve periodo in Toscana, si trasferisce con la famiglia in Francia per poi stabilirsi a Roma, nel quartiere di Rebibbia. Quella periferia nord-est della capitale diventa l’universo narrativo ed emotivo di tutta la sua opera: le strade, le persone, gli amici d’infanzia, i centri sociali. La sua opera prima risale al 2001, quando a soli 17 anni si fa notare per un racconto a fumetti delle giornate del G8 di Genova. La vera esplosione arriva però nel 2020, grazie ai fumetti animati Rebibbia Quarantine proposti ogni venerdì sera nel programma Propaganda Live su La7. Poco dopo arriva anche il grande successo con le serie Netflix Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Dal 27 maggio 2026, debutterà sulla piattaforma anche la terza: Due Spicci, e i fan non vedono l’ora.

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