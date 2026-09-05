Matteo Maffucci degli Zero Assoluto è diventato papà: nato Andrea Maria, la tenera dedica della moglie Il cantante degli Zero Assoluto e Benedetta Balestri accolgono il loro primo figlio: la nascita è avvenuta il 30 agosto, ma la coppia ha scelto di vivere lontano dai riflettori i primi giorni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

CONDIVIDI

Matteo Maffucci è diventato papà per la prima volta. Il cantante degli Zero Assoluto e la moglie Benedetta Balestri hanno accolto il loro primo figlio, Andrea Maria, arrivato lo scorso 30 agosto. La notizia è stata condivisa soltanto a qualche giorno dalla nascita, una scelta che sembra raccontare la volontà della coppia di proteggere e assaporare con calma un momento così importante, prima di renderlo pubblico. Ad annunciare l’arrivo del bambino è stato proprio Maffucci, attraverso alcune immagini che restituiscono tutta la tenerezza dei primi momenti da padre.

Zero Assoluto: Matteo Maffucci e l’annuncio dopo la nascita

Il cantante ha scelto di accompagnare la notizia con una serie di fotografie particolarmente significative. In una delle immagini si vede Maffucci mentre entra nel cortile del palazzo in cui vive con la moglie, portando con sé il passeggino del neonato. In un’altra, invece, il neo papà tiene stretto tra le braccia il piccolo Andrea Maria, mostrando per la prima volta pubblicamente uno dei momenti più intimi vissuti dopo la nascita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nei mesi precedenti non era arrivato un vero e proprio annuncio da parte dell’artista, mentre Benedetta Balestri aveva raccontato con maggiore naturalezza la gravidanza attraverso il proprio profilo social, condividendo fotografie nelle quali era ormai evidente l’attesa del bambino. Ora, con l’arrivo del piccolo, anche lei ha voluto affidare ai social una prima immagine insieme al figlio, accompagnandola con una frase molto delicata: "Benvenuto in tutto quello che eravamo già".

Un amore nato anche nel lavoro

Quello tra Matteo Maffucci e Benedetta Balestri è un legame che dura ormai da diversi anni e che, oltre alla dimensione sentimentale, ha trovato una sua espressione anche sul piano professionale. I due, infatti, hanno fondato insieme One Shot Group, società attiva nel management e nel marketing e particolarmente concentrata sul mondo dei creator e degli influencer, con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

La loro storia era arrivata a un passaggio importante nel 2021, quando Maffucci aveva fatto a Benedetta la proposta di matrimonio a Parigi. Tre anni più tardi, l’8 giugno 2024, sono arrivate le nozze, celebrate a Borgo della Rocca, in provincia di Pavia, insieme agli amici più cari e alle persone che fanno parte della loro vita.

Dalle nozze alla nascita di Andrea Maria

Anche il matrimonio aveva avuto una forte componente musicale, inevitabile considerando il percorso artistico di Maffucci. Durante la festa, infatti, non era stato soltanto lo sposo a esibirsi: anche Benedetta si era messa alla prova con un assolo sulle note di Per Dimenticare, uno dei brani più conosciuti degli Zero Assoluto.

Oggi, a poco più di due anni da quel giorno, la coppia si trova davanti a un capitolo completamente nuovo della propria storia. L’arrivo di Andrea Maria segna infatti l’inizio della loro esperienza come genitori, vissuta almeno nei primi giorni con una discrezione evidente. Dopo aver custodito per qualche tempo la notizia, Maffucci e Balestri hanno quindi deciso di condividere la loro felicità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche