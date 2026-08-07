Zendaya e Tom Holland si sono sposati per la seconda volta: cerimonia extra lusso e un divieto severissimo per gli invitati La coppia ha celebrato il matrimonio per la seconda volta, ma senza rinunciare ad una festa extra lusso con amici e parenti: ecco tutti i dettagli dell'evento

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

CONDIVIDI

Zendaya e Tom Holland si sono sposati (di nuovo!), e ancora una volta si è trattato di nozze blindatissime, ma con festeggiamenti in grande stile.

I due giovani attori, tra le coppie più amate di Hollywood, sia sul set che nella vita reale, hanno deciso di vivere il loro matrimonio lontano dagli sguardi dei curiosi, ma senza rinunciare a celebrare l’evento con gli amici più cari, motivo per il quale ha organizzato una grande festa nella campagna inglese.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zendaya e Tom Holland: dall’incontro sul set alle nozze

La storia d’amore tra i due è iniziata nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming, anche se l’annuncio ufficiale è arrivato solo nel 2021. Da lì in poi è stato un crescendo: prima l’anello di fidanzamento nel 2025, poi le voci di nozze segrete all’inizio dell’anno e infine la conferma a giugno, quando Holland si è lasciato sfuggire in un’intervista di essersi sposato, chiamando per la prima volta Zendaya «mia moglie». Oggi, però, grazie a quanto fa sapere PEOPLE, la coppia ha deciso di celebrare il matrimonio per la seconda volta, e questa volta con una mega festa con parenti e amici.

Secondo matrimonio (segreto) per Zendaya e Tom Holland: i dettagli della festa

Per festeggiare come si deve, il 4 agosto la coppia ha affittato il Beaverbrook Hotel, un resort da sogno nel Surrey, vicino alla città natale di Tom. Si è trattato di un evento da circa 500 mila sterline, organizzato sotto stretto riserbo; motivo per il quale, a tutti gli invitati, è stato imposto un divieto netto e severo: nessuno poteva usare il cellulare.

Alla festa non sono mancati gli amici VIP, tra cui Timothée Chalamet con Kylie Jenner e Robert Downey Jr., mentre il fratello di Tom, Sam, ha fatto da testimone. I festeggiamenti sono durati ben due giorni, tra la cena di prova del lunedì e il party vero e proprio del martedì. Una scelta che rispecchia in pieno lo stile della coppia. Come ha ricordato spesso la stessa Zendaya, pur sapendo quanto il pubblico li ami, difendere la propria vita privata e tenere un po’ di riservatezza per loro rimane fondamentale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche