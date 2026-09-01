Zendaya, il provino per Spider-Man fu una beffa clamorosa: come Marvel le ha ‘nascosto’ tutto
L'attrice arrivò all'audizione senza sapere di essere davanti alla Marvel: il look acqua e sapone conquistò la produzione e le aprì le porte del successo.
Da bambina timida della Bay Area a icona globale di cinema e moda, Zendaya è oggi, una delle attrici più richieste a Hollywood. Ha costruito una carriera fatta di scelte (giuste o sbagliate che siano) e aneddoti che raccontano più di lei di qualsiasi biografia ufficiale. Dietro il suo nome si cela, per certi aspetti, una storia fatta di casualità, testardaggine e un pizzico di fortuna, a partire proprio dal ruolo che le ha cambiato la vita: quello di MJ in Spider-Man, nel Marvel Cinematic Universe. Perché diciamo questo? Proseguite la lettura e lo scoprirete.
Zendaya, il provino segreto per Spider-Man le ha cambiato la vita
Uno degli episodi più bizzarri (vogliamo definirlo così?) della sua carriera riguarda proprio l’audizione per Spider-Man: Homecoming. Come da prassi Marvel, la produzione, mantenne il massimo riserbo sul progetto. Zendaya si presentò al provino convinta che si trattasse di una generica commedia adolescenziale, senza sapere che si trattava in realtà di un film sull’Uomo Ragno. Lei stessa ha raccontato che tutto era estremamente segreto e che non doveva sapere si trattasse di Spider-Man, ma di essere riuscita a scoprirlo grazie ai suoi agenti. A colpire la produzione fu però soprattutto il suo aspetto acqua e sapone: si presentò senza trucco, scelta che secondo quanto raccontato in seguito, nacque dal fatto che a scuola, a quell’età, non le era permesso truccarsi.
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La produttrice Amy Pascal e il presidente Marvel, Kevin Feige, rimasero folgorati dalla naturalezza dell’attrice al punto da non riconoscerla affatto: solo in un secondo momento scoprirono che si trattava già di una giovane celebrità, e si sentirono piuttosto in imbarazzo per non averla riconosciuta.
Zendaya e Tom Holland, ‘galeotto fu Spider-Man’: da colleghi a marito e moglie
Proprio quel set di Spider-Man, nello specifico quello di Homecoming, fu galeotto, perché è lì che è nata la storia con l’allora collega Tom Holland. La relazione tra i due è rimasta a lungo lontana dai riflettori, nonostante le continue speculazioni dei fan. Dopo la conferma della loro storia nel 2021, la coppia ha mantenuto grande riservatezza anche sul fidanzamento e sulle nozze. Il matrimonio è stato reso pubblico nel 2026, prima grazie a un’indiscrezione di Law Roach e poi alle dichiarazioni dello stesso Holland. Nei mesi successivi, i due hanno scelto di festeggiare la loro unione con una seconda cerimonia in Inghilterra, circondati da familiari e amici.
Zendaya, l’intenso allenamento al trapezio per The Greatest Showman
Pochi ricordano che per interpretare Anne Wheeler in The Greatest Showman (2017), Zendaya si sottopose a mesi di allenamento fisico intenso per imparare le acrobazie al trapezio da zero. Il regista Michael Gracey le chiese di prepararsi come per una vera produzione di Broadway, avvisandola che avrebbe dovuto affrontare vere prove di trapezio e che il suo desiderio era di ricorrere il meno possibile alle controfigure. L’attrice si allenò quotidianamente sviluppando la forza necessaria nella parte superiore del corpo, arrivando a eseguire gran parte delle acrobazie di persona, comprese quelle in coppia con Zac Efron durante il celebre numero "Rewrite the Stars".
Zendaya e l"effetto ansia’ in Euphoria
Ma c’è un’altra piccola curiosità che riguarda Zendaya e, in particolare, il suo ruolo in Euphoria. Come ha raccontato più volte, il senso di alterazione di Rue è stato ricreato attraverso un effetto pratico molto complesso. Gli ambienti non sono stati manipolati digitalmente: l’intero set era montato su una struttura mobile in grado di compiere una rotazione completa. In questo modo, mentre la telecamera seguiva Rue (che andava in bagno per drogarsi per poi uscirne disorientata), era l’ambiente stesso a muoversi intorno a lei, trasformando una semplice scena in un’esperienza visiva in grado di far percepire allo spettatore la sua confusione e il suo crescente disorientamento.
Dove vedere in streaming tutti i film con Zendaya e Tom Holland insieme
Come sapete, Zendaya e Tom Holland (ora marito e moglie) hanno fatto diversi film insieme. Di seguito ve li elenchiamo così che voi possiate vederli in streaming:
- Spider-Man: Homecoming (2017): Disney+, Prime Video, HBO Max e Apple TV
- Spider-Man: Far From Home (2019): Disney+, Prime Video, HBO Max, Apple TV e Netflix
- Spider-Man: No Way Home (2021): Disney+, Prime Video e Apple TV
- Odissea (2026): non ancora disponibile in streaming
- Spider-Man: Brand New Day: non ancora disponibile in streaming
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