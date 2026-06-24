Zendaya incanta Roma alla premiere di Spider-Man: la Capitale illuminata per la star che spiazza i fan con un gesto d'amore Zendaya ha incantato i presenti alla premiere di Spider-Man tenutasi a Roma, a Castel Sant'Angelo, al fianco di suo marito Tom Holland

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

IPA

CONDIVIDI

Castel Sant’Angelo si è tinto di rosso e di blu per accogliere due delle stelle più amate del cinema mondiale. Zendaya e Tom Holland sono infatti sbarcati a Roma per presentare il loro nuovo film. I due attori, da poco diventati marito e moglie, amano molto la capitale italiana, dove sono già stati più volte in vacanza per godersi un po’ di romanticismo e i loro piatti preferiti: spaghetti al pomodoro e cacio e pepe.

Zendaya sorprende i fan a Roma con un ‘regalo’ speciale

La coppia è arrivata nella Città Eterna per promuovere Spider-Man: Brand New Day, l’attesissimo film in uscita in tutto il mondo il prossimo 29 luglio. All’evento, Zendaya ha incantato i fan con un abito che richiamava proprio i colori dell’Uomo Ragno, mentre Tom ha scelto un look blu più casual con camicia bianca. Ma non è tutto, perché nella bellissima cornice di Castel Sant’Angelo, che per l’occasione ha assunto i colori e il logo del nuovo film della Marvel, Zendaya ha sorpreso i fan rendendosi disponibile a fare autografi e selfie. Un vero e proprio regalo per i presenti, che hanno potuto godere della vicinanza della star hollywoodiana, tra le più amate e apprezzate degli ultimi anni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

D’altronde, per Zendaya è un momento speciale anche dal punto di vista personale. In un anno pieno di matrimoni sfarzosi tra le celebrità, l’attrice e Tom Holland hanno preferito fare l’esatto contrario, sposandosi in gran segreto. Una notizia che recentemente è stato proprio l’attore a confermare, facendo gioire la grande schiera di fan della coppia. La loro storia è iniziata dieci anni fa, nel 2016, proprio sul set del primo Spider-Man. Da allora sono cresciuti insieme, affrontando il successo e l’età adulta (Tom ha compiuto 30 anni a giugno, Zendaya li compirà a settembre).

Zendaya e Tom Holland nel nuovo capitolo di Spider-Man, ma prima c’è un altro atteso debutto

Intanto, c’è grande attesa per il nuovo capitolo di Spider-Man al cinema. La trama riparte da dove ci eravamo lasciati: il mondo intero ha dimenticato l’identità segreta dell’Uomo Ragno a causa di un incantesimo di Doctor Strange. Purtroppo, però, nessuno si ricorda più nemmeno di Peter Parker, compresi i suoi migliori amici Ned e MJ. Solo e senza la zia May, Peter dovrà affrontare una pressione enorme e una strana evoluzione fisica che metterà a rischio la sua vita. Per uscirne, si troverà costretto a chiedere aiuto a Bruce Banner (l’Hulk interpretato da Mark Ruffalo).

Prima di rivederli nei panni di Peter e MJ, a metà luglio i due attori saranno protagonisti di un altro film importantissimo: Odissea, il nuovo kolossal del regista Christopher Nolan ispirato al poema di Omero. Nel film non avranno scene insieme – Tom interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse, mentre Zendaya è la dea Atena – ma l’attore ha raccontato di essere andato comunque sul set il primo giorno di riprese di lei solo per farle da supporto.

Dopo la tappa romana della promozione di Spider-Man: Brand New Day, il viaggio della coppia continuerà verso Parigi, seguito passo dopo passo dai fan di tutto il mondo attraverso un sito web creato appositamente per l’evento.

Potrebbe interessarti anche