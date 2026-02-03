Trova nel Magazine
Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama

Il matrimonio di Zendaya e Robert Pattinson in The Drama potrebbe andare a monte per una confessione scioccante: ecco il trailer del film

Nozze amare per Zendaya e Robert Pattinson: una confessione shock rovina tutto nel trailer di The Drama

Zendaya e Robert Pattinson stanno per sposarsi, ma una confessione della futura sposa potrebbe far saltare tutto. Ce lo annuncia il primo trailer ufficiale di The Drama, il misterioso thriller sentimentale del regista Kristoffer Borgli, che vede i due attori citati nei ruoli degli innamorati protagonisti.

Una confessione scioccante di Zendaya nel trailer di The Drama

Quale oscuro segreto può mettere in crisi un matrimonio a pochi giorni dalla sua celebrazione? È questa la domanda che il pubblico si porrà di fronte alla visione del trailer di The Drama, che mostra come, pochi giorni prima delle nozze, la relazione di una coppia viene scossa quando uno dei due scopre inquietanti verità sull’altro. Il film vede Zendaya nei panni di Emma Harwood, commessa di una libreria di Baton Rouge, Louisiana, e fidanzata di Charlie (Robert Pattinson), direttore di un museo di Londra.

Il filmato mostra il primo incontro della bella coppia e l’evoluzione del loro rapporto in un’innamoramento e poi nel desiderio di diventare marito e moglie. Tutto però cambia durante una cena con un’altra coppia di amici – interpretata da Alana Haim e Mamoudou Athie. Ognuno dei quattro decide di condividere la cosa peggiore che abbia mai fatto, e la confessione di Emma lascia tutti, Charlie incluso, scioccati e preoccupati. Cosa ha commesso di così grave? Il trailer poi continua anticipandoci come, da quel momento in poi, le cose tenderanno a peggiorare fino al disastro. Il che ci porta a chiederci: il matrimonio, alla fine, si farà o finirà tutto in dramma?

Quando esce The Drama al cinema? Tris di successi in arrivo per il duo Zendaya-Pattinson

Ricordiamo che The Drama è il primo dei tre film in cui Pattinson e Zendaya appaiono insieme quest’anno, visto che saranno protagonisti anche The Odyssey e Dune: Parte Tre, in uscita quest’inverno. The Drama, invece, sarà al cinema a partire dal 3 aprile 2026, e promette di far discutere. D’altronde, basta la sola coppia di protagonisti ad incuriosire il grande pubblico.

