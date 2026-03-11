Zendaya e Tom Holland si sono sposati davvero: l'attrice spiazza e conferma il matrimonio segreto Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati in gran segreto: dopo la confessione dello stylist dell'attrice, arriva la conferma della stessa star

Zendaya ha fatto la sua prima apparizione pubblica alla Settimana della Moda di Parigi, dopo che il suo stilista Law Roach ha apparentemente confermato il matrimonio segreto con Tom Holland. L’attrice ha onorato la sfilata Louis Vuitton Donna Autunno/Inverno 2026-2027, conquistando i titoli dei giornali con un sorprendente completo bianco e una misteriosa fede dorata che ha fatto parlare i fan.

Matrimonio segreto per Zendaya e Tom Holland: lei conferma

Per la sua uscita parigina, Zendaya ha dato prova di un’eleganza moderna con un abito chemisier bianco impreziosito da accessori sobri ma lussuosi. Tuttavia, ad attirare l’attenzione di fan, è stata la semplice fascia d’oro all’anulare, indossata insieme a un altro anello, che molti hanno scambiato per una fede nuziale (qui la foto). Da qui il dubbio: Zendaya e Tom Holland si sono davvero già sposati in gran segreto?

Una domanda più che lecita se si pensa che il suo stylist Law Roach, di recente, ha scatenato un putiferio con una dichiarazione sorprendente. Parlando ad Access Hollywood durante gli Actors Award 2026, Roach ha dichiarato: "Il matrimonio si è già svolto. Te lo sei perso". Quando gli è stato chiesto se l’affermazione fosse vera, ha aggiunto: "È verissimo. Grazie mille". I commenti hanno immediatamente alimentato le speculazioni sul fatto che Zendaya e Tom Holland potessero essersi sposati in segreto e hanno trovato una prima conferma quando l’attrice è stata avvistata a Los Angeles, il 18 febbraio, con una fede d’oro al posto dell’anello di fidanzamento. Nonostante il fermento, né Zendaya né Holland hanno confermato ufficialmente le nozze e finora non sono emerse fotografie della cerimonia. Tuttavia, questa doppia apparizione dell’attrice sembra già essere la conferma che tutti aspettavano.

La storia d’amore di Zendaya e Tom Holland

Ricordiamo che Zendaya e Tom Holland si sono conosciuti ufficialmente nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming, il primo capitolo della trilogia Marvel dedicata all’arrampicamuri. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, Tom ha chiesto ufficialmente la mano di Zendaya. Un desiderio, quello di sposarsi, che pare sia stato finalmente realizzato.

