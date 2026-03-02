Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, secondo lo stylist Law Roach Niente matrimonio glamour per la coppia Zendaya / Tom Holland, stando a quanto dichiarato dallo stylist dell'attrice

A quanto pare, Zendaya e Tom Holland si sono sposati, in gran segreto. Se lo dicesse chiunque altro, potremmo scartare la voce come l’ennesima speculazione da social media. Ma quando a parlare è Law Roach, lo stylist che segue Zendaya da quando aveva tredici anni e che la conosce da ben più di un decennio, le cose cambiano di peso. Al red carpet degli Actor Awards, difatti, Roach ha fatto una dichiarazione che ha acceso internet: "Il matrimonio è già avvenuto. L’avete perso. È verissimo". Alla domanda di un giornalista che chiedeva conferma, ha riso e si è permesso un "È molto vero!". Nessuna smentita dalla coppia finora, solo silenzio. E il silenzio, in questi casi, alimenta le teorie dei fan come niente altro.

Dal fidanzamento al matrimonio

La storia ha molto senso, se ripercorriamo la storia dei due attori, sotto gli occhi di tutti ma, effettivamente, mai in portata avanti in pompa magna e con grandi annunci. Nel gennaio 2025, Tom Holland ha chiesto la mano a Zendaya tra Natale e Capodanno in un setting intimo, in una delle case della famiglia di lei. L’anello è stato mostrato pubblicamente da Zendaya ai Golden Globes del 5 gennaio, con naturalezza e senza ostentazione. Poi, a settembre dello stesso anno, Holland ha corretto pubblicamente un reporter che l’aveva chiamata "girlfriend": «Fiancée», ha puntualizzato lui, sorridendo. In pratica, i due non sono tipo da conferenze stampa appassionate sulla loro vita privata, anzi, ma l’affezione che mostrano è totale, giocosa, naturale. Entrambi hanno spiegato più volte nelle interviste che certi momenti appartengono solo a loro due. Zendaya, in un’intervista a Elle, affermò: "Non puoi nasconderti. Devi vivere la tua vita e amare la persona che ami. È una questione di proteggere la pace e mantenere certe cose private". Holland, a sua volta, ha raccontato a GQ che "Uno dei lati negativi della nostra fama è che la privacy non è più sotto il nostro controllo. Un momento che pensi sia tra due persone che si amano diventa un momento condiviso con il mondo intero".

Tutta la storia d’amore tra Zendaya e Tom Holland

La coppia ha una storia particolare. Si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming, ma all’epoca entrambi hanno negato qualunque relazione romantica. Nel luglio 2017, fonti vicine a PEOPLE hanno rivelato che stavano insieme da quando giravano il film. Nel 2021, è arrivata la conferma ufficiale: paparazzi li hanno beccati mentre si baciavano in auto. Da allora, mantengono un profilo basso ma consapevole della realtà: non si nascondono, ma non raccontano nulla. Appaiono insieme quando serve – come ai Producers Guild Awards del 2026, dove Zendaya ha fatto un’imitazione comica della produttrice Amy Pascal e Holland le stava accanto – ma evitano di commentare i loro affari personali. Anche di recente, quando si è sparsa la voce che Zendaya indossasse una semplice fede d’oro al posto dell’enorme diamante dell’anello di fidanzamento, cosa che non ha avuto alcun riscontro ufficiale.

Law Roach rimane, per ora, l’unica fonte che sostiene che il matrimonio sia già avvenuto. Ma non è uno qualunque: conosce Zendaya dal 1997, hanno una relazione di lavoro e personale costruita su lealtà e fiducia ultradecennale. Ma nemmeno questa autorevolezza ha spinto la coppia a parlare. Nel mondo di Zendaya e Holland, i momenti importanti rimangono tutti per loro. Se davvero si sono sposati in segreto, sarebbe coerente con il modo in cui hanno sempre gestito la loro vita: bella quando la condividono, ma ancora più bella quando la tengono per sé.

