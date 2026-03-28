Altro che "Amici", Roma incorona Zendaya e Robert Pattinson: gli 'sposini' nella Capitale per l'incontro col sindaco Gualtieri Il Sindaco Roberto Gualtieri ha ricevuto le star internazionali nella Sala Rossa per la presentazione del nuovo film di Kristoffer Borgli

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Roma, sempre più, torna a essere il palcoscenico privilegiato del grande cinema mondiale. Stamattina, il sindaco Roberto Gualtieri ha accolto in Campidoglio Zendaya e Robert Pattinson, icone globali e protagonisti della nuova pellicola firmata A24, The Drama – Un segreto è per sempre. L’incontro istituzionale si è svolto nella suggestiva Sala Rossa, luogo simbolo dei matrimoni civili nella Capitale: una scelta non casuale, dato che il film esplora proprio le tensioni e i segreti di una coppia alle prese con i preparativi delle nozze. La visita segue il bagno di folla di giovedì sera, quando le due star hanno partecipato a un affollatissimo Gala Première nel cuore di Roma.

Una coppia inedita per un racconto di segreti

Scritto e diretto dal regista di culto Kristoffer Borgli, già noto per il suo stile visionario, The Drama segna la prima collaborazione sul grande schermo tra Zendaya (apprezzata recentemente in Challengers e nelle saghe di Spider-Man e Dune) e Robert Pattinson (protagonista di The Batman ed ex teen idol ai tempi di Harry Potter e Twilight). I due interpretano Emma e Charlie, una coppia solida la cui stabilità viene improvvisamente minacciata durante l’organizzazione del loro matrimonio da favola. Quello che inizia come un gioco innocente innesca una spirale di dubbi e rivelazioni scomode, mettendo in discussione ogni certezza e trasformando la vigilia delle nozze in un campo di battaglia tra passione e sospetto.

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Le sliding doors del cuore prodotte da A24

Il film si presenta come una commedia romantica dai risvolti inattesi, capace di esplorare le cosiddette sliding doors dell’esistenza. La narrazione di Borgli scava nelle pieghe delle relazioni moderne, suggerendo che anche la persona che pensiamo di conoscere meglio può nascondere misteri insondabili, in grado di mettere a dura prova ogni relazione. La chimica tra Zendaya e Pattinson ha già generato un enorme dibattito sui social network, alimentato anche dalla notizia che il loro sodalizio professionale proseguirà in futuro con altri progetti (il primo dei quali e il terzo Dune, in cui Pattinson ha una parte significativa). The Drama promette dunque di essere uno dei titoli più significativi della stagione, unendo il fascino delle grandi star a una scrittura profonda e sorprendente.

Prodotto dalla pluripremiata casa di produzione A24, il film sarà distribuito nei cinema italiani da I Wonder Pictures a partire dal 2 aprile 2026. La programmazione italiana avverrà quindi in contemporanea con l’uscita nelle sale americane, prevista per il 3 aprile. La scelta di Roma come tappa fondamentale del tour promozionale conferma ancora una volta il legame indissolubile tra l’industria cinematografica d’oltreoceano e il fascino iconico della città eterna, capace di offrire cornici uniche come quella del Campidoglio per celebrare le storie che sognano di conquistare il pubblico mondiale.

Ricordiamo che i due attori oggi saranno ospiti ad "Amici", il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 in prima serata, ma già si stanno facendo apprezzare dai fan per le strade di Roma.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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