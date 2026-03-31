Zendaya lascia tutti senza parole, l’annuncio clamoroso prima dell'uscita di The Drama: “Sparirò per un po'” Dopo un 2026 ricchissimo di uscite e di impegni lavorativi, l’attrice ha annunciato la necessità di allontanarsi dai riflettori: i motivi della scelta.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il 2026 sarà senza alcun dubbio l’anno di Zendaya, con ben cinque progetti cinematografici e televisivi in uscita nei prossimi mesi. Una full immersion per l’attrice che, proprio per questo, ha già annunciato l’intenzione di allontanarsi temporaneamente dai riflettori nel 2027. A sorpresa, durante il programma "Big Ticket" di Fandango, Zendaya ha infatti dichiarato: "Spero solo che quest’anno non vi stanchiate di me. Sono davvero grata a tutti coloro che sostengono i miei film o la mia carriera in qualsiasi modo. Dopo questo, sparirò per un po’. Dovrò nascondermi". Una scelta fatta in prospettiva di mesi intensissimi e sulla base della necessità di fermarsi, respirare e preservare il proprio rapporto con il pubblico. Ecco qualche dettaglio in più.

Zendaya, tutti i film in uscita nel 2026

D’altronde, non è difficile capire perché Zendaya abbia deciso di rallentare: il 2026 la vedrà infatti uscire con ben 5 progetti tra cinema e televisione, che la porteranno inevitabilmente a presenziare in trasmissioni e festival di tutto il mondo durante i tour promozionali. Si partirà con il film The Drama – Un segreto è per sempre, in arrivo nelle sale italiane il 1° aprile, dove l’attrice recita accanto a Robert Pattinson. Un progetto già molto atteso, che la vede protagonista di una storia intensa e carica di mistero. Pochi giorni dopo, il 12 aprile, tornerà anche sul piccolo schermo con la terza stagione di Euphoria, in cui interpreta Rue, ruolo che le è valso premi e riconoscimenti importantissimi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’estate sarà altrettanto impegnativa: a luglio arriverà Odissea, nuovo ambizioso progetto firmato da Christopher Nolan, insieme a Spider-Man: Brand New Day, capitolo molto atteso del franchise che la vede ancora una volta nei panni di MJ accanto al marito Tom Holland. Infine, il 18 dicembre, chiuderà l’anno con Dune: Parte Tre, sequel della saga sci-fi diretta da Denis Villeneuve, in cui Zendaya continuerà a interpretare Chani, personaggio sempre più centrale nella storia. Insomma, un calendario veramente fitto di uscite, festival, anteprime e interviste che la vedranno protagonista praticamente senza sosta per un anno intero.

Zendaya si prende una pausa dai riflettori: i motivi della scelta

Proprio alla luce di questo tour de force, la decisione di Zendaya appare tutt’altro che sorprendente. L’attrice ha dimostrato negli anni una grande consapevolezza della propria immagine pubblica e dei ritmi imposti dall’industria cinematografica, e prendersi una pausa nel 2027 significa, prima di tutto, evitare il rischio di sovraesposizione. Essere ovunque, per troppo tempo, può infatti portare il pubblico a una sorta di saturazione, riducendo l’impatto dei progetti e la percezione stessa dell’artista.

Zendaya sembra voler anticipare questo rischio, scegliendo di "sparire" proprio nel momento di massimo successo. Inoltre, è giusto che l’attrice possa recuperare energie dopo un anno così intenso. Tra set, promozione mondiale e pressione mediatica, fermarsi diventa quasi una necessità per mantenere lucidità e qualità artistica. E quando se la sentirà, non potrà che tornare con altri incredibili progetti.

Potrebbe interessarti anche