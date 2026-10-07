Zelig 30, pagelle: Cetto La Qualunque ancora esilarante (9), Vincenzo Comunale svetta (8), Gerry Scotti ci prova con Raoul Bova (7) Promossi e bocciati e top e flop della serata di martedì 6 ottobre, prima puntata celebrativa per i 30 anni del programma comico di Canale 5: cosa funziona ancora e cosa no

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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La prima puntata di Zelig 30, le quattro serata che celebrano i 30 anni di Zelig, andata in onda martedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, condotta da Michelle Hunziker con Ale e Franz ha proposto al pubblico una full immersion tra passato e presente, nella tanta e diversa comicità passata in tre decenni sul palco dello storico show di Canale 5. Super ospiti della prima puntata sono stati Gerry Scotti , accolto in studio con un’ovazione del pubblico e Paolo Rossi che, in chiusura di serata, ci ha ricordato la potenza della sua comicità e, più in generale, di quella della vecchia scuola Zelig. Una potenza che, nel suo caso, il passare degli anni non ha indebolito, in altri casi invece, decisamente sì. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp Sul palco si sono alternati alcuni dei protagonisti dello Zelig di ieri e di oggi: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D’oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero e Bruce Ketta.

Tra i momenti migliori della serata, sempre all’insegna della celebrazione, è stato il "Best Minute", lo spazio che ha messo in gara alcuni momenti e sketch più amati della storia di Zelig. A proporli e poi giudicarli, sono stati Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, a condurre il momento, insieme a Michelle Hunziker c’è stato Gerry Scotti di cui è stato riproposto uno sketch che in pochi ricordavano. A vincere, alla fine, un monumentale Antonio Albanese, nei panni dell’ancora e sempre più esilarante Cetto La Qualunque. Vediamo ora come è andata la serata, secondo noi: cosa ancora funziona dopo 30 anni, tra old school e nuovi talenti comici, e cosa invece fatica ormai a mantenere alta l’attenzione del pubblico, con le pagelle della puntata del 6 ottobre di Zelig 30.

Zelig 30, pagelle della puntata di martedì 6 ottobre 2026

Paolo Rossi, voto: 9. Il suo "Sogno all’incontrario" che viene attualizzato di volta in volta, di anno in anno, di decennio in decennio rimane un pezzo di alta satira sociale e politica con quel tocco di poesia stralunata che nulla toglie al graffio dell’irriverenza ma le dà un colore in più. Paolo Rossi viene presentato da Ale e Franz come un loro "maestro" e in effetti rappresenta davvero la old school migliore, che ha ancora molto da dire.

Cetto Laqualunque, voto: 9. E a proposito di vecchia scuola che ancora funziona e fa ancora e sempre di più ridere, ecco Cetto La Qualunque nel momento del Best Minute. "evocato" da Angela Finocchiaro. La sua attualità è inquietante eppure esilarante. Effettivamente l’attrice, come da suo dichiarato desiderio, vince facile facendo una scelta che mette davvero d’accordo tutti.

Vincenzo Comunale, voto: 8. Bravissimo, il migliore fra i nuovi comici che si esibiscono durante la serata. A 30 anni, "come Zelig", riesce a graffiare e divertire con un pezzo in chiave generazionale su guerra e pace, che è travolgente e che dà, finalmente, la sveglia alla serata. La pace nel mondo, il Papa, Miss Italia, la guerra inventata dai vecchi che poi ci mandano i giovani, Giobbe Covatta, la leva obbligatoria no a 18 anni, a 81 anni, gli anziani davanti ai cantieri che parlano del militari tutti contenti e "facciamogli rivivere questa giovinezza"; e la guerra combattuta dagli anziani che dura di più ma con molti meno danni. Una battuta dopo l’altra, non si smette, mai di ridere.

Il bluff di Elio, voto: 8. Al momento del "best minute" a tirare fuori il suo gusto per la provocazione è Elio che porta in gara un pezzo sui generis, la versione strampalata di "banana boat" di un quartetto comico che punta tutto sul grottesco e il fatto di esibirsi seminudi. Mentre Gerry Scotti applaude la "primordialità" dell’esibizione scelta, Abatantuono vota 4 e Angela Finocchiaro non ci gira intorno dando -2 e definendo il pezzo"sta porcheria". Dunque fa molto più ridere quello che avviene in conseguenza della scelta di Elio che, per chiudere degnamente il pezzo e svelare il bluff, vota lo sketch con uno spiazzante 1. Ecco cos’è il genio.

Nuzzo Di Biase, voto: 7. Veterani di Zelig, sono sicuramente tra i comici che regalano al pubblico le maggiori risate al pubblico. Oltre alle solite, brillanti battute sulle conseguenze di 30 anni di vita insieme, la coppia dimostra di essere sempre sul pezzo riuscendo a citare episodi recentissimi: non solo Corona e Lavitola ma anche Wanna Marchi e il suo premio alla cultura, una cosa risalente a nemmeno una settimana fa. Non da tutti. Anche la chiusa con il riferimento alla violenza sulle donne conferma l’attenzione all’attualità.

Federica Ferrero, voto: 7. La comica punta tutto su una della condanne del mondo moderno: le chat dei genitori. Niente di particolarmente originale ma comunque un pezzo su un tema attuale e non è affatto poco.

Ale e Franz alla conduzione, voto: 5,5. Lo sketch, voto: 7. Per Ale e Franz, la prima puntata di Zelig 30 è una serata bifronte. Al contrario di diversi altri che salgono sul palco, loro sanno ancora fare ridere, tanto. Per quanto riguarda il loro esordio alla conduzione al fianco di Michelle Hunziker invece, non ci sono sembrati particolarmente incisivi.

Gerry Scotti ci prova con Raoul Bova, voto: 7. Gerry Scotti viene accolto in studio da un’ovazione del pubblico. Con la sua bonarietà è l’unico che ci crede alla scelta- bluff di Elio, al momento del best minute (vedi sopra), ma il best minute più sorprendente è quello che lo vede protagonista quando, a sorpresa, Michelle Hunziker tira fuori un filmato d’epoca che lo vede nei panni di una donna innamorata (e ovviamente parecchio strampalata) che dalla platea dello Zelig corteggia Raoul Bova. Uno zio Gerry inedito e perfettamente calato nel clima goliardico che ha caratterizzato Zelig per tanti anni.

Senso d’oppio, voto:6,5. Un piacevole intervallo musicale.

Raul Cremona, voto: 5. E’ uno dei nomi storici di Zelig, ma gli anni, nella sua comicità, si sentono tutti. Le battute e i doppi sensi di Raul Cremona ascoltate nel 2026 purtroppo non fanno più ridere come un tempo e sembrano irrimediabilmente appartenere a qualche anno fa. E’ il primo comico a salire sul palco in questa prima puntata di Zelig 30 ma non il più brillante.

Claudio Batta, voto: 5. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Raul Cremona, gli anni passano e non tutti riescono a stare al passo con le proprie battute e a rinfrescare adeguatamente il repertorio.

Francesco Migliazza, voto: 5. No, non è questione d’età. C’è chi faceva ridere molto anni fa e ora fatica a mantenere il proprio stile al passo con i tempi, e c’è chi fa fatica anche essendo di una nuova generazione, e questo è il caso.

Zelig 30, voto: 5,5 Ai 30 anni complessivi di Zelig andrebbe dato un 8 pieno, ma a questa prima serata di Zelig 30 diamo un voto a metà del guado, proprio perché se ci sono giganti della vecchia scuola che ancora sanno fare molto ridere e riflettere e risultare graffianti e irriverenti, la carrellata della prima puntata ci mostra anche che per altri versi non sempre il format e i suoi protagonisti riescono ancora ad essere coinvolgenti per il pubblico.

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