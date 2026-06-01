Zelig e il no di Checco Zalone: "L'abbiamo fregato". E scatta la rivoluzione: via Claudio Bisio e Vanessa Incontrada
Gli autori dello storico show comico targato Mediaset Gino e Michele annunciano un cambio alla conduzione e svelano: “Abbiamo qualche idea”
Zelig saluta Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. La coppia simbolo dello storico show comico targato Mediaset (di cui ha condotto ben undici edizioni), infatti, non tornerà al timone del programma. A rivelarlo sono gli autori Gino e Michele, che annunciano un cambio della guardia alla conduzione a partire dalla prossima edizione. I due hanno anche parlato dell’assenza di Checco Zalone a Zelig 30; scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.
Zelig, il futuro senza Claudio Bisio e Vanessa Incontrada
Dopo avere festeggiato trent’anni di storia, Zelig si prepara a un cambio radicale. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, infatti, non saranno i conduttori della prossima edizione che andrà in scena in autunno. La 31esima stagione dello storico show comico avrà quindi due nuovi volti al timone del programma in onda in prima serata su Canale 5, come annunciato direttamente dai due autori Gino e Michele. Nell’ambito del Festival della Tv di Dogliani – di cui sono stati protagonisti per festeggiare i 50 anni del loro sodalizio, i 40 anni dalla nascita di Zelig nell’omonimo locale di cabaret milanese e i 30 anni della trasmissione televisiva – i due hanno scherzato dicendo che Bisio e Incontrada non torneranno in "un programma inutile e minore". Il motivo? Claudio Bisio sarà impegnato sul set del suo nuovo film da regista (il secondo dopo L’ultima volta che siamo stati bambini del 2023), mentre Vanessa Incontrada sarà sì ancora nel mondo del piccolo schermo ma al fianco di Gigi D’Alessio nella seconda edizione di Gigi e Vanessa insieme.
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Per Zelig si tratta di una svolta radicale, dal momento che Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno condotto ben undici edizioni dello show diventandone i volti simbolo. Sul futuro del programma e sulla conduzione gli autori Gino e Michele – Luigi Vignali e Michele Mozzati all’anagrafe – non si sono sbilanciati, rivelando: "Abbiamo qualche idea, ma è presto per fare nomi".
La battuta su Checco Zalone
Dopo i festeggiamenti per i trent’anni di storia del programma, dunque, Gino e Michele sono già al lavoro sul futuro di Zelig, che dovrà fare a meno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. E a proposito di assenze pesanti, i due atuori televisivi milanesi hanno parlato anche della mancata partecipazione di Checco Zalone a Zelig 30 nell’ultima stagione televisiva. Un volto storico dello show come il comico pugliese, infatti, non ha preso parte ai festeggiamenti. "Ci siamo rimasti male" hanno scherzato gli autori: "Ma l’abbiamo fregato lo stesso mandando in onda pezzi del suo repertorio".
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