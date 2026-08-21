Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso: "È filorusso e minaccia la sicurezza dell'Ucraina", perché
Il presidente ucraino ha messo al bando la bambina combinaguai e il suo gigantesco amico peloso perché trasmettono valori filorussi, una polemica non nuova
Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. La bimba combinaguai e il suo pacioso angelo custode peloso sono una minaccia per ‘Ucraina. E non è una polemica social destinata a fare hype, no.
L’Ucraina mette al bando Masha e Orso: "Filorussi"
E’ un provvedimento scritto nero su bianco in un decreto presidenziale che punisce i creatori del cartone animato che, nato in Russia, ha conquistato i cuori dei bambini di tutto il mondo. Zelensky ha infatti firmato le sanzioni contro lo studio Animaccord e coloro che mandano avanti la macchina creativa, produttiva e distributiva dietro il cartone animato fenomeno Masha e Orso, la serie che per Kiev rappresenta "una minaccia per la sicurezza nazionale dell’Ucraina". Le misure, come riporta Fanpage, colpiscono come detto, lo studio creativo che ha ideato la serie, i fondatori, gli sceneggiatori, regia e produzione e il titolare dei diritti sul marchio. Naturalmente non si tratta di un decreto ad personam (e ad ursum) contro Masha e il suo amico Orso. I nostri due eroi sono finiti in mezzo a un pacchetto di misure ben più ampio che ha colpito diverse realtà russe operanti nel paese. Una misura di guerra che è comprensibile in un’ottica bellica ma fa più impressione perché colpisce due beniamini dell’attuale generazione di bambini in ogni parte della terra.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In cosa si concretizzano queste misure restrittive verso la serie animata? Divieto di diffusione dei contenuti in Ucraina, blocco degli account social sul territorio, congelamento dei beni, revoca delle licenze e restrizioni sul trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Questo perché, secondo il governo ucraino Masha e Orso "diffonde narrazioni filorusse mascherate da contenuti per bambini". E, a dir la verità, non è l’unico che la pensa in questo modo.
Diversi osservatori già negli anni passati hanno parlato di Masha e Orso come uno strumento di soft power e può darsi, visto che nessun prodotto mediatico e culturale, soprattutto se rivolto alle generazioni più giovani, è esente dal contesto in cui nasce e dai valori che si porta dentro e che trasmette più o meno subliminalmente. Certo è che i bambini ucraini, in guerra da così tanto tempo, ora avranno uno svago in meno.
Potrebbe interessarti anche
Morto Marco Schiavina, mente geniale dietro 'Turisti per caso'. Il saluto (straziante) di Patrizio Roversi: “Orso non c'è più”
Amico e collega del conduttore e di Syusy Blady, per anni è stato l'ideatore dei lor...
Guai grossi per Netflix e KPop Demon Hunters: una band metal cristiana fa causa e il motivo è scioccante
La piattafoma streaming finisce sotto accusa per il suo film animato, fenomeno dello...
Oceania, il remake live action è come (quasi) tutti gli altri: senza fantasia e dimenticabile. Recensione
L'ennesimo rifacimento con attori reali di un film Disney si rivela un blando facsim...
Vin Diesel festeggia i 25 anni di Fast & Furious e illumina il red carpet con la figlia di Paul Walker. Poi le lacrime per Fast Forever
Il cast storico si riunisce a Los Angeles per celebrare il quarto di secolo della sa...
YouTube, 7 cartoni da vedere per tutti i bambini: impazza la Teletubbies mania
Da Masha e Orso a Bing, passando per l'intramontabile Peppa Pig: i migliori cartoni ...
Venezia 2026, Alberto Barbera rompe il silenzio sulla polemica contro il film Dau: "Menzogne e manipolazione, atto meschino"
Il direttore della Mostra Internazionale del Cinema prende la parola in merito alla ...
Fedez, lite in Costa Smeralda prima della festa: il video della discussione diventa virale. La pausa dal lavoro non va come previsto
Dopo il recente ricovero e la nascita del terzo figlio, il rapper si gode la vacanza...
Robin Hood - Il prezzo del sangue: Hugh Jackman brilla in una ballata violenta che decostruisce il mito dell'eroe ladro
Michael Sarnoski conferma di avere qualcosa da dire e regala un racconto spiazzante,...