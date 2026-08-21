Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso: "È filorusso e minaccia la sicurezza dell'Ucraina", perché Il presidente ucraino ha messo al bando la bambina combinaguai e il suo gigantesco amico peloso perché trasmettono valori filorussi, una polemica non nuova

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Zelensky dichiara guerra a Masha e Orso. La bimba combinaguai e il suo pacioso angelo custode peloso sono una minaccia per ‘Ucraina. E non è una polemica social destinata a fare hype, no.

L’Ucraina mette al bando Masha e Orso: "Filorussi"

E’ un provvedimento scritto nero su bianco in un decreto presidenziale che punisce i creatori del cartone animato che, nato in Russia, ha conquistato i cuori dei bambini di tutto il mondo. Zelensky ha infatti firmato le sanzioni contro lo studio Animaccord e coloro che mandano avanti la macchina creativa, produttiva e distributiva dietro il cartone animato fenomeno Masha e Orso, la serie che per Kiev rappresenta "una minaccia per la sicurezza nazionale dell’Ucraina". Le misure, come riporta Fanpage, colpiscono come detto, lo studio creativo che ha ideato la serie, i fondatori, gli sceneggiatori, regia e produzione e il titolare dei diritti sul marchio. Naturalmente non si tratta di un decreto ad personam (e ad ursum) contro Masha e il suo amico Orso. I nostri due eroi sono finiti in mezzo a un pacchetto di misure ben più ampio che ha colpito diverse realtà russe operanti nel paese. Una misura di guerra che è comprensibile in un’ottica bellica ma fa più impressione perché colpisce due beniamini dell’attuale generazione di bambini in ogni parte della terra.

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In cosa si concretizzano queste misure restrittive verso la serie animata? Divieto di diffusione dei contenuti in Ucraina, blocco degli account social sul territorio, congelamento dei beni, revoca delle licenze e restrizioni sul trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. Questo perché, secondo il governo ucraino Masha e Orso "diffonde narrazioni filorusse mascherate da contenuti per bambini". E, a dir la verità, non è l’unico che la pensa in questo modo.

Diversi osservatori già negli anni passati hanno parlato di Masha e Orso come uno strumento di soft power e può darsi, visto che nessun prodotto mediatico e culturale, soprattutto se rivolto alle generazioni più giovani, è esente dal contesto in cui nasce e dai valori che si porta dentro e che trasmette più o meno subliminalmente. Certo è che i bambini ucraini, in guerra da così tanto tempo, ora avranno uno svago in meno. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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