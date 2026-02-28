Checco Zalone e Gennaro Nunziante: perché si sono 'lasciati' dopo Quo Vado? Il retroscena
Dopo diversi film assieme di grande successo, la coppia attore-regista si è presa una pausa tra 2016 e 2020, quando Zalone ha diretto da solo Tolo Tolo
Tra le coppie più redditizie del panorama cinematografico nostrano, quella formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante occupa senza dubbio una delle posizioni più alte, se non il primo posto in assoluto della classifica. Ma i due, dopo aver portato nelle sale Quo Vado?, record di incasso prima di Buen Camino, si sono presi una pausa, vedendo le proprie strade separate per quasi 10 anni. Ma perchè Checco Zalone e Gennaro Nunziante si sono lasciati dopo Quo vado?
Tra Zalone e Nunziante dopo Quo vado? fu separazione consensuale: i motivi
Similmente a quanto accadde tra Massimo Boldi e Christian De Sica, alla base della separazione tra Zalone e Nunziante non ci fu un litigio. Entrambi hanno confermato pubblicamente, e in diverse occasioni, che il loro legame è sempre stato positivo. Banalmente i due decisero di prendere strade diverse per motivi di natura creativa e contrattuale, non riuscendo più a trovare una quadra su come proseguire assieme la collaborazione dopo i successi Cado dalle nubi, Che Bella Giornata, Sole a catinelle e Quo vado?. Lo stesso Zalone, a sua volta, voleva provare a cimentarsi in prima persona con la direzione di un film, esperienza fatta appunto con Tolo Tolo, accolto molto bene a livello di incasso ma meno da parte di pubblico e critica.
A distanza di quasi 10 anni i due, proprio come i già citati Boldi e De Sica, sono tornati a lavorare assieme uniti come prima, sfornando Buen Camino, un successo da 75 milioni di euro (a febbraio 2026) e oltre 9,3 milioni di spettatori portati in sala.
I successi di Zalone e Nunziante
Il sodalizio creativo tra i due risale al 2009, quando viene girato il primo film con protagonista il comico e cantante pugliese: Cado dalle nubi. Si tratta di un esordio per entrambi, poiché Nunziante fino a quel momento aveva unicamente agito come sceneggiatore (in particolare per la tv) con un paio di piccolissime parti in pellicole come Il Grande Botto (2000), di Leonardo Pompucci, e Casomai (2002), di Alessandro D’Alatri. Il successo, soprattutto per un film di debutto, è tale da decidere i due di continuare assieme, con Che bella giornata nel 2011 e Sole a catinelle nel 2013.
Il punto più alto, ovviamente fino all’uscita di Buen Camino, coincide col 2016, anno in cui approda nelle sale Quo Vado?. Successo assoluto di pubblico e critica, incassa circa 65 milioni di euro, piazzandosi in vetta al box office per le pellicole italiane, scalzato solo dal ritorno sulle scene del duo lo scorso 25 dicembre.
