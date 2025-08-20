Zack Snyder annuncia The Last Photograph: il nuovo film cambia rotta e ha un legame con Rebel Moon
Zack Snyder ha annunciato il suo nuovo film, The Last Photograph, che sarà un cambio di rotta rispetto ai suoi ultimi lavori e avrà un legame con Rebel Moon
Il regista Zack Snyder è pronto a tornare con un nuovo film che si prospetta un cambio di rotta rispetto ai suoi ultimi lavori. Parliamo di The Last Photograph, un film di guerra indipendente che si discosta dai suoi soliti blockbuster d’azione. Le riprese inizieranno a breve e si svolgeranno in Islanda, Colombia e Los Angeles.
Zack Snyder lancia il suo nuovo film dopo Rebel Moon: arriva The Last Photograph
Il nuovo film ha però un legame con Rebel Moon, celebre lavoro di Snyder per Netflix: il cast principale infatti ritrova Stuart Martin e Fra Fee, entrambi già visti nella saga. The Last Photograph segue la storia di un agente della DEA che, dopo l’omicidio dei genitori dei suoi nipoti, torna nella giungla sudamericana per salvarli. Per riuscire nella missione, l’agente si avvale dell’aiuto di un fotografo in rovina, l’unico testimone del crimine.
Questa pellicola è un progetto a cui Snyder lavora da quasi vent’anni. Inizialmente, il film avrebbe dovuto essere ambientato in Afghanistan e vedere protagonisti Christian Bale e Sean Penn, ma problemi di programmazione hanno fatto saltare i piani. La sceneggiatura, basata su un’idea originale di Snyder, è stata scritta da Kurt Johnstad, suo collaboratore in Rebel Moon e 300. Il film sarà inoltre prodotto da The Stone Quarry, casa di produzione di Snyder, in collaborazione con Hollywood Gang Productions. La moglie e partner creativa di Snyder, Deborah Snyder, e Wesley Coller saranno i co-produttori.
In una dichiarazione alla stampa, Snyder ha descritto il film come una "meditazione sulla vita e sulla morte" che "incarna alcune delle prove che ho sperimentato nella mia vita e l’esplorazione di quelle idee attraverso la creazione di immagini".
I prossimi progetti di Zack Snyder
A proposito di Rebel Moon, l’ultimo lavoro di Snyder è stato Rebel Moon – Parte due: la Sfregiatrice, sequel del suo film di fantascienza per Netflix. Nonostante le sceneggiature per un terzo e un quarto capitolo fossero in fase di sviluppo, il progetto è stato poi abbandonato. Attualmente, Snyder sta lavorando anche ad un altro film: il dramma sportivo Brawler.
