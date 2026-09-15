Romantics Anonymous, addio a Yuri Nakamura: la star Netflix è morta a soli 44 anni L'attrice nippo-coreana, interprete della psicologa Irene nella serie Netflix, combatteva contro un tumore diagnosticato per la prima volta nel 2013

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Yuri Nakamura, attrice nippo-coreana conosciuta dal pubblico internazionale soprattutto per il suo ruolo in Romantics Anonymous, è morta a soli 44 anni. L’attrice è scomparsa il 1° settembre dopo una lunga battaglia contro un tumore al retto. A confermare la notizia sono stati i suoi rappresentanti della Alpha Agency, che hanno condiviso un messaggio per annunciare la sua morte e ricordarla attraverso le parole di chi le è stato vicino.

Yuri Nakamura, la carriera e il successo di Romantics Anonymous

Nakamura aveva conquistato l’attenzione del pubblico internazionale grazie a Romantics Anonymous, serie originale giapponese distribuita da Netflix nella quale interpretava la psicologa Irene. La storia ruota attorno a una talentuosa cioccolataia, interpretata da Han Hyo-joo, che decide di accettare un lavoro in una piccola cioccolateria nonostante la sua estrema timidezza. La serie, tratta dall’omonimo film franco-belga, ha debuttato nell’ottobre 2025 ottenendo un importante successo sulla piattaforma. In poco tempo ha raggiunto 103 milioni di visualizzazioni su Netflix, arrivando anche al primo posto della classifica dedicata alle serie giapponesi. Quello in Romantics Anonymous era solo uno degli ultimi ruoli di una carriera iniziata anni prima. Tra i titoli più importanti a cui aveva preso parte figurano Love Letter From Heaven del 2007, Like Father, Like Son del 2013 e The 8-Year Engagement del 2017. Secondo quanto riportato da Japan Daily, l’attrice aveva inoltre dovuto lasciare il drama di NHK Dangerous a causa della malattia

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Yuri Nakamura, la battaglia contro il cancro e le ultime parole dell’agenzia

La Alpha Agency ha raccontato che Nakamura aveva ricevuto la prima diagnosi di cancro nel 2013. L’agenzia non ha diffuso ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute, spiegando però che la malattia era successivamente entrata in remissione. Nel gennaio 2025, tuttavia, il tumore è tornato e aveva già sviluppato metastasi. Ad agosto, all’attrice era stato comunicato che le restava ormai poco tempo. Nonostante la situazione, secondo quanto riferito dalla sua agenzia, Nakamura ha affrontato gli ultimi momenti della sua vita con grande serenità, circondata dalla famiglia e dalle persone che amava. "È rimasta serena fino alla fine, mantenendo un sorriso dolce e luminoso accanto alla sua famiglia e alle persone che amava", ha dichiarato la Alpha Agency. La stessa agenzia ha poi ringraziato il tanto affetto ricevuto nei confronti dell’attrice e ci ha tenuto a sottolineare come la vita della Nakamura sia stata pregna di felicità nonostante la scomparsa prematura:

"Anche se i suoi 30 e 40 anni sono stati spesso segnati dalla lotta contro la malattia, ha avuto anche la fortuna di vivere tanti incontri meravigliosi, momenti di felicità e periodi pieni e significativi. Desideriamo esprimere ancora una volta la nostra più sincera gratitudine a tutti i fan che l’hanno sempre sostenuta con affetto, allo staff che le è stato vicino e ai suoi colleghi."

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