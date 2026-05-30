Yulia Bruschi, condannata a due anni per il caso dello sfregio all’ex scoppiato durante il Grande Fratello: la sentenza Dalla notte dell’aggressione alla vigilia del Grande Fratello fino alla condanna definitiva con rito abbreviato: la ricostruzione di una vicenda che ha scosso il mondo della TV.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A distanza di circa due anni dai fatti che hanno fatto discutere pubblico e cronaca, arriva la decisione del Tribunale di Lucca sul caso che riguarda Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello. La vicenda, nata in un contesto privato ma rapidamente diventata mediatica, si chiude oggi con una condanna che riporta al centro l’episodio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2024.

La sentenza del Tribunale di Lucca: condannata Yulia Bruschi

La giudice per l’udienza preliminare Raffaella Poggi ha condannato Yulia Bruschi a 2 anni e 4 mesi di reclusione, riconoscendo il reato di lesioni aggravate e permanenti. È stata inoltre disposta una provvisionale immediatamente esecutiva di 8.000 euro, mentre sarà una successiva causa civile a stabilire l’ammontare definitivo del risarcimento. La decisione è arrivata con rito abbreviato e rappresenta l’esito giudiziario di un procedimento seguito con grande attenzione mediatica.

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I fatti contestati ai tempi del Grande Fratello

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto a Lucca durante una lite tra Yulia Bruschi e l’ex compagno Simone Costa, proprio nelle ore precedenti al suo ingresso previsto nel reality. Nel corso della discussione, un bicchiere sarebbe stato lanciato e, frantumandosi, avrebbe colpito l’uomo allo zigomo destro, provocando una ferita profonda e uno sfregio permanente al volto. L’intervento dei sanitari e i successivi punti di sutura non hanno evitato le conseguenze estetiche definitive.

Il caso tra cronaca e televisione e la versione della difesa

La vicenda ha assunto fin da subito una forte risonanza anche per il legame con il mondo televisivo. Yulia Bruschi, già nota per la partecipazione a Temptation Island e Love Island, era infatti entrata nel cast del Grande Fratello proprio in quel periodo. Il caso giudiziario è emerso durante la sua esperienza televisiva, portando poi al suo ritiro dal programma per affrontare la situazione legale nelle sedi opportune. Anche un confronto in studio tra i due protagonisti ha contribuito ad aumentare l’attenzione del pubblico.

Nel corso del procedimento, la difesa di Yulia Bruschi ha sostenuto una ricostruzione diversa, parlando di un gesto non intenzionale e contestando la versione dell’ex compagno. Tuttavia, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a ribaltare l’impianto accusatorio. Simone Costa, dal canto suo, aveva descritto la propria esperienza giudiziaria con parole dure, affermando: "A parti inverse sarei finito in carcere. Voglio giustizia". La condanna segna un punto fermo in una storia che ha intrecciato vita privata, televisione e giustizia. Per Yulia Bruschi, il caso rappresenta oggi una svolta complessa, che chiude un capitolo iniziato nella sua fase di maggiore esposizione mediatica.

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