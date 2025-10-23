Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

YouTube, 7 cartoni da vedere per tutti i bambini: impazza la Teletubbies mania

Da Masha e Orso a Bing, passando per l'intramontabile Peppa Pig: i migliori cartoni dedicati ai più piccoli da guardare in streaming su YouTube e in italiano

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Intrattenere i più piccoli con fantasia e contenuti educativi giusti per ogni fascia d’età è sempre un’impresa. La Tv diventa dispersiva, con troppa pubblicità e canali che cambiano programmazione di continuo, mentre il web potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa, economica e fruibile praticamente ovunque. Con la vasta gamma di titoli disponibili in streaming, YouTube, ad esempio, può essere una soluzione.

Ma quali sono i cartoni animati giusti per i nostri bambini? L’offerta è veramente ampia, è vero, e perdersi nei meandri della rete può essere davvero semplice. Per questo ecco qui una selezione dei sette migliori cartoni, che non solo intrattengono ma offrono anche preziosi insegnamenti. Ogni titolo è accompagnato dal canale ufficiale dove poterli trovare e il link diretto per accedere direttamente alla pagina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Masha e Orso

Questo cartone russo racconta le avventure di Masha, una vivace bambina combina guai, e del suo amico orso. La serie è ricca di insegnamenti su amicizia, rispetto e creatività, mentre le animazioni colorate e le storie divertenti, riescono a catturare l’attenzione anche dei più piccoli. Puoi trovare gli episodi sul canale ufficiale Masha e Orso su YouTube.

Peppa Pig

Peppa Pig è diventato un vero fenomo cult, un classico intramontabile che racconta la vita quotidiana della maialina Peppa. La serie, supercolorata e con grafiche semplici, è perfetta per i bambini in età prescolare, e affronta temi come la famiglia, l’amicizia e il gioco, con linguaggi di facile comprensione. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Peppa Pig su YouTube.

Pj Masks

Racconta le avventure di tre bambini comunissimi (Connor, Amaya e Greg) che di notte diventano super-eroi: Catboy, Gufetta e Geco. È un cartone ottimo per stimolare l’immaginazione e far capire l’importanza del lavoro di squadra. Il ritmo è abbastanza veloce, situazioni semplici ma dinamiche: ideale per i più piccoli che amano l’azione ma senza troppi intrecci complessi. Gli episodi sono sul canale ufficiale PJ Masks su YouTube.

Paw Patrol

Un gruppo di cuccioli eroici, guidati dal ragazzo Ryder, è sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno. Ottimo per insegnare ai bambini l’importanza dell’amicizia e dell’aiuto reciproco, ma anche il rispetto per l’ambiente e il mondo che li circonda. Puoi guardare le avventure dei cuccioli sul canale ufficiale Paw Patrol su YouTube.

Teletubbies

Un classico per i più piccoli, Teletubbies regala ai più piccoli i suoi personaggi colorati e le loro interazioni nel magico mondo di Teletubbyland. Questo cartone stimola la curiosità dei bambini e incoraggia l’interazione. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Teletubbies su YouTube.

Bing

Progettato per i più piccoli, questo cartone su YouTube racconta le avventure del coniglietto Bing, che vive la sua vita di ogni giorno imparando cose nuove, e vivendo esperienze come andare al parco, capire i propri limiti, chiedere scusa e il valore dell’amicizia. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Bing su YouTube.

My Little Pony: Friendship Is Magic

Qui si raccontano le avventure magiche di un gruppo di pony che imparano l’importanza dell’amicizia. Con messaggi positivi e storie coinvolgenti, è ideale per i bambini di tutte le età. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale My Little Pony su YouTube.

Potrebbe interessarti anche

Riv4li, la sigla di Mida e Sarah Toscano della serie Netflix fa "Semplicemente" il boom su YouTube

Riv4li, Mida e Sarah Toscano fanno "Semplicemente" il boom su YouTube grazie a Netflix

La serie tv spin-off di Di4ri sta spopolando su Netflix e parte del merito è anche d...
State of Play, in diretta streaming un evento epico: gli annunci clamorosi e il nostro riassunto

State of Play settembre 2025, annunci clamorosi: riassunto della diretta streaming

Milioni di videogiocatori si sono connessi in simultanea per assistere a tutti gli a...
Annalisa da Amici a X Factor impazza anche su YouTube

Da Amici di Maria a bomba sexy su YouTube, Annalisa pronta a infiammare X Factor

L’evoluzione della cantante passo dopo passo: dagli inizi come ragazza della porta a...
Massimo Giletti

Massimo Giletti come non lo avete mai visto: su YouTube lascia senza parole Paolo Villaggio in un film iconico

Massimo Giletti non è soltanto un celebre giornalista e conduttore: ha infatti anche...
F! - Il Film, la pellicola con Brad Pitt è in streaming su Youtube e Prime Video

Brad Pitt diventa un pilota F1 nel film mozzafiato su Youtube e Prime Video

Brad Pitt porta l’adrenalina delle corse direttamente sullo schermo: disponibile su ...
Mission: Impossible - The final Reckoning, l'ultima missione di Tom Cruise in due SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-ray e DVD

Questa saga con Tom Cruise è la più amata al mondo: la nuova versione è da vedere e lo puoi fare sul divano

L'ultima avventura di Tom Cruise come Ethan Hunt arriva nelle case degli appassionat...
Paris & Pups, è online il trailer della nuova serie animata di Paris Hilton

Paris Hilton si reinventa per i bambini: online il trailer della serie animata Paris & Pups

La regina dei reality debutta nei cartoon: con Paris & Pups Paris Hilton porta su Yo...
Occhi di gatto

Occhi di Gatto, la serie Rai accende la nostalgia: come tornare bambini con un solo click

Ottimo debutto per il remake francese, con attori in carne e ossa, della celebre ser...
Barbara D'Urso e Maria De Filippi

Programmi tv, cosa vedere oggi 4 ottobre: Una sfilata di stelle con Barbara D'Urso, ma Maria De Filippi avanza

Una serata che mescola il talento travolgente, la magia della danza e il divertiment...

ENEL

Obiettivo elettrificazione

Impegno e tecnologia per un futuro sostenibile

LEGGI

Personaggi

Simone De Bianchi

Simone De Bianchi
Peppino Di Capri

Peppino Di Capri
Rosa Chemical

Rosa Chemical
Martina Colombari

Martina Colombari

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963