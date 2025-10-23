YouTube, 7 cartoni da vedere per tutti i bambini: impazza la Teletubbies mania Da Masha e Orso a Bing, passando per l'intramontabile Peppa Pig: i migliori cartoni dedicati ai più piccoli da guardare in streaming su YouTube e in italiano

Intrattenere i più piccoli con fantasia e contenuti educativi giusti per ogni fascia d’età è sempre un’impresa. La Tv diventa dispersiva, con troppa pubblicità e canali che cambiano programmazione di continuo, mentre il web potrebbe rivelarsi un’ottima alternativa, economica e fruibile praticamente ovunque. Con la vasta gamma di titoli disponibili in streaming, YouTube, ad esempio, può essere una soluzione.

Ma quali sono i cartoni animati giusti per i nostri bambini? L’offerta è veramente ampia, è vero, e perdersi nei meandri della rete può essere davvero semplice. Per questo ecco qui una selezione dei sette migliori cartoni, che non solo intrattengono ma offrono anche preziosi insegnamenti. Ogni titolo è accompagnato dal canale ufficiale dove poterli trovare e il link diretto per accedere direttamente alla pagina.

Masha e Orso

Questo cartone russo racconta le avventure di Masha, una vivace bambina combina guai, e del suo amico orso. La serie è ricca di insegnamenti su amicizia, rispetto e creatività, mentre le animazioni colorate e le storie divertenti, riescono a catturare l’attenzione anche dei più piccoli. Puoi trovare gli episodi sul canale ufficiale Masha e Orso su YouTube.

Peppa Pig

Peppa Pig è diventato un vero fenomo cult, un classico intramontabile che racconta la vita quotidiana della maialina Peppa. La serie, supercolorata e con grafiche semplici, è perfetta per i bambini in età prescolare, e affronta temi come la famiglia, l’amicizia e il gioco, con linguaggi di facile comprensione. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Peppa Pig su YouTube.

Pj Masks

Racconta le avventure di tre bambini comunissimi (Connor, Amaya e Greg) che di notte diventano super-eroi: Catboy, Gufetta e Geco. È un cartone ottimo per stimolare l’immaginazione e far capire l’importanza del lavoro di squadra. Il ritmo è abbastanza veloce, situazioni semplici ma dinamiche: ideale per i più piccoli che amano l’azione ma senza troppi intrecci complessi. Gli episodi sono sul canale ufficiale PJ Masks su YouTube.

Paw Patrol

Un gruppo di cuccioli eroici, guidati dal ragazzo Ryder, è sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno. Ottimo per insegnare ai bambini l’importanza dell’amicizia e dell’aiuto reciproco, ma anche il rispetto per l’ambiente e il mondo che li circonda. Puoi guardare le avventure dei cuccioli sul canale ufficiale Paw Patrol su YouTube.

Teletubbies

Un classico per i più piccoli, Teletubbies regala ai più piccoli i suoi personaggi colorati e le loro interazioni nel magico mondo di Teletubbyland. Questo cartone stimola la curiosità dei bambini e incoraggia l’interazione. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Teletubbies su YouTube.

Bing

Progettato per i più piccoli, questo cartone su YouTube racconta le avventure del coniglietto Bing, che vive la sua vita di ogni giorno imparando cose nuove, e vivendo esperienze come andare al parco, capire i propri limiti, chiedere scusa e il valore dell’amicizia. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale Bing su YouTube.

My Little Pony: Friendship Is Magic

Qui si raccontano le avventure magiche di un gruppo di pony che imparano l’importanza dell’amicizia. Con messaggi positivi e storie coinvolgenti, è ideale per i bambini di tutte le età. Gli episodi sono disponibili sul canale ufficiale My Little Pony su YouTube.

