Attesa da tempo su Prime Video, questa serie ci conquisterà in pochi episodi: il trailer ufficiale è esplosivo La star di “After” sta per tornare con una nuova e imperdibile serie nei panni dell’investigatore più famoso al mondo: pubblicato il trailer ufficiale.

L’attesa è finita: Prime Video ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Young Sherlock, la serie che racconta le origini dell’investigatore più celebre della letteratura. L’attesissimo video è stato diffuso dalla piattaforma streaming, regalando ai fan una speciale anteprima di ciò che potranno vedere dal prossimo 4 marzo. Il trailer della serie, diretta e prodotta dal visionario Guy Ritchie, immerge lo spettatore in un giallo irriverente e ricco di adrenalina, con esplosioni, inseguimenti e un giovane Sherlock Holmes, interpretato dalla star di ‘After’ Hero Fiennes Tiffin, pronto a mettersi alla prova in un mondo pericoloso e affascinante: scopriamo di più.

Young Sherlock, cosa vedremo nella nuova serie Prime Video

Il trailer di Young Sherlock svela una versione inedita del celebre detective: non più l’esperto investigatore di Baker Street, ma un giovane ragazzo ribelle, imprevedibile e già più che brillante nelle sue intuizioni. Ambientata nell’Inghilterra vittoriana del 1870, la serie segue le vicende di uno Sherlock diciannovenne che, al ritorno da Oxford, si trova travolto da un caso di omicidio che minaccia non solo la sua reputazione ma anche la sua libertà.

La prima indagine della sua vita lo porta presto a scontrarsi con James Moriarty, figura enigmatica e futura nemesi, e a dipanare una cospirazione di portata globale. Le immagini del trailer mostrano momenti di azione frenetica, duelli mentali, accenni di humor tipico del personaggio e uno scontro finale che promette di segnare per sempre il destino di Holmes, aprendo la strada al genio investigativo che conosciamo grazie a Conan Doyle.

Pur partendo dall’Inghilterra vittoriana, la serie si muove oltre i confini britannici. Le avventure portano Sherlock in contesti internazionali, un elemento che amplia il respiro della storia rendendola ancora più emozionante. Inoltre, questa serie non adatta direttamente un romanzo specifico, ma mescola riferimenti canonici e trama originale. Gli appassionati potranno cogliere citazioni, nomi e situazioni familiari, mentre i nuovi spettatori non avranno bisogno di conoscere l’opera originale per seguire la storia.

Young Sherlock, Hero Fiennes Tiffin come non lo abbiamo mai visto

Il cuore pulsante della serie è Hero Fiennes Tiffin, star amatissima della serie di film ‘After’, che interpreta Sherlock con un’energia giovanile e un carisma incredibile. Accanto a lui un cast internazionale: Dónal Finn nel ruolo di James Moriarty, e ancora Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e Colin Firth.

Gli 8 episodi della serie debutteranno in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video il prossimo mercoledì 4 marzo 2026. Un appuntamento assolutamente da non perdere.

