Il giovane e affascinante investigatore torna con nuovi casi: Prime Video annuncia la seconda stagione della serie Dopo il boom mondiale, la serie Young Sherlock ottiene il rinnovo: Prime Video conferma la seconda stagione e riporta Guy Ritchie alla regia del primo episodio.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Si vociferava da un po’ nell’aria e adesso, siamo felici di confermarvi che la seconda stagione di Young Sherlock si farà. Prime Video ha rinnovato la serie prequel sul giovane detective che ha ottenuto un grandissimo successo. Guy Ritchie tornerà a dirigere il primo episodio e resterà produttore esecutivo. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Young Sherlock 2, Prime Video rinnova la serie per la seconda stagione

Prime Video ha confermato ufficialmente la seconda stagione di Young Sherlock, dopo il grande successo della prima, che ha superato i 45 milioni di spettatori ed è entrata nella top 10 delle serie originali più viste in oltre 95 Paesi. Guy Ritchie tornerà a dirigere e produrre, mentre la serie resta nelle mani dello showrunner Matthew Parkhill. La storia segue un giovane Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin) alle prese con il suo primo caso e con l’incontro con James Moriarty (Dónal Finn): inizialmente alleati, i due collaborano per risolvere un mistero globale che segnerà il destino del protagonista. Ambientata nell’Inghilterra vittoriana, la serie racconta le origini ribelli del celebre detective.

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Il cast della prima stagione include anche Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e Colin Firth, ma non ci sono ancora conferme su chi tornerà nei nuovi episodi. La produzione è affidata a Motive Pictures con Amazon MGM Studios.

Young Sherlock, l’annuncio del rinnovo

Secondo Peter Friedlander, il successo deriva dalla capacità della serie di reinventare le origini di Sherlock in modo fresco e coinvolgente, ponendo solide basi per lo sviluppo delle prossime stagioni, già previste come parte di un progetto più ampio. Nel comunicato si legge: "Young Sherlock ha quella rara magia: milioni di fan intorno al mondo non stanno solo guardando la storia di un detective, stanno innamorandosi dell’origine di un’icona. Guy Ritchie e Matthew Parkhill hanno trovato la formula giusta facendo sembrare i primi anni di Sherlock freschi, pericolosi e incredibilmente in grado di creare dipendenza, e hanno introdotto un approccio coinvolgente a James Moriarty che getta le basi per quello che accadrà in futuro. Non vediamo l’ora di scoprire dove lo porteranno nella stagione 2".

Cosa sappiamo sulla stagione 2 di Young Sherlock

Attualmente, non si hanno ancora notizie su ciò che vedremo negli episodi appartenenti alla stagione 2 poiché la trama non è stata ancora resa nota. Stesso discorso, purtroppo, anche per il cast: ad oggi non è ancora noto chi saranno gli attori che ne faranno parte ma non temete, noi continueremo a aggiornarvi.

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