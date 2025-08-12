Young Millionaires su Netflix, come fanno dei minorenni a diventare ricchi (e quando esce la serie) Quattro amici si ritrovano improvvisamente milionari, ma il sogno diventa in fretta incubo quando gelosie, invidie e truffe arrivano a chiedere il conto

Igor Gotesman confeziona per Netflix una nuova serie ambientata in una vibrante Marsiglia. Al centro un gruppo di adolescenti, Samia, Léo, David e Jess, originari della zona e protagonisti di un clamoroso colpo di fortuna alla lotteria. Come ciò cambierà la loro vita ce lo racconta Young Millionaires, questo il titolo della serie commissionata dal colosso dello streaming e disponibile nel catalogo di Netflix dal 13 agosto 2025.

Di cosa parla la trama di Young Millionaires in streaming su Netflix?

Sembra un qualsiasi venerdì 13 a Marsiglia quando Samia, Léo, David e Jess, amici da sempre e compagni di liceo, incappano in un incredibile colpo di fortuna, sbancando la lotteria e vincendo 17 milioni di euro. Un’occasione pazzesca e che potrebbe cambiare per sempre le loro vite, ma c’è un problema: a 17 anni non possono ritirare il premio. Quello che doveva essere l’inizio di una favola, quindi, si trasforma presto in un incubo fatto di gelosie, ricatti e pessimi affari. Tra i vicoli e i contrasti della città, il gruppo si trova catapultato in un mondo del tutto sconosciuto e costretto a fare i conti che essere giovani e, improvvisamente, ricchissimi porta con sé. Senza avere l’esperienza per gestire una cosa del genere e con l’amicizia di una vita messa duramente alla prova.

4 amici e Marsiglia

Uno dei punti di forza di Young Millionaires è senza dubbio l’uso della città di Marsiglia come un vero e proprio personaggio. La serie cattura i quartieri chic sul mare e le zone popolari, evitando stereotipi e restituendo un’atmosfera autentica. Una mossa che senza dubbio farà presa sul pubblico francese, ma che sarà quasi certamente in grado di affascinare anche quello internazionale.

Oltre alla città, Young Millionaires punta forte anche sui giovani protagonisti, con un cast composto da attori locali che brillano per alchimia e naturalezza. Troviamo Calixte Broisin, Sara Gançarski, Abraham Wapler, Malou Khebizi, Florian Lesieur, Jeanne Boudier e Louise Coldefy.

Quando esce e dove vedere Young Millionaires in streaming

Gli 8 episodi (da circa 30 minuti l’uno) che compongono la stagione 1 di Young Millionaires arrivano in tutto il mondo in streaming su Netflix il 13 agosto.

