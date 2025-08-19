Young Millionaires, la spiegazione del finale: come finisce la serie Netflix con la seconda stagione ancora incerta
Come terminano le avventure di Samia, Léo, David e Jess, 17enni vincitori di svariati milioni di euro alla lotteria?
Qualche giorno fa, il 13 agosto, è uscita in streaming su Netflix la serie francese Young Millionaires. Ambientata a Marsiglia, racconta di come la vita di 4 adolescenti, Samia, Léo, David e Jess, viene stravolta dall’improvvisa vincita di 17 milioni alla lotteria. Ma come si conclude la loro avventura? Vi avvisiamo che ovviamente ci saranno pesanti spoiler riguardo la trama di Young Millionaires e sul suo finale, quindi se ancora non l’avete vista leggete a vostro rischio.
La trama di Young Millionaires in streaming su Netflix
Samia, Léo, David e Jess sono quattro amici di Marsiglia, compagni di avventure da tutta la vita. Un giorno la loro esistenza viene capovolta da un fulmine a ciel sereno: la vittoria di 17 milioni di euro alla lotteria. L’euforia, in un primo momento, è enorme. Ma i quattro realizzano in fretta che c’è un enorme problema: avendo tutti 17 anni, non possono ritirare il premio. A peggiorare la questione c’è anche la scoperta della scadenza del biglietto entro i 60 giorni successivi. Inizialmente provano a coinvolgere il loro insegnante di letteratura, che accetta di ritirare il premio in cambio di un milione di euro. Egli, però, poco prima di farlo ha incidente e finisce in ospedale. Recuperati i biglietti, i quattro scoprono che la vincita è stata ritirata da un certo Patrick Fiori e a casa trovano una giovane di nome Victoire. Benestante, ha riscosso la somma per loro e da quel momento gestisce i soldi in loro vece.
Presto si scopre che le intenzioni di Victoire non sono esattamente limpide e sfrutta il denaro per costringere i ragazzi a essere suoi amici. La sua reale identità è quella di una giovane serba di nome Katarina, che si è trasferita a Marsiglia l’anno precedente cambiando identità per sfuggire alla diffusione senza il suo consenso di un video hard che la ritrae. A questo, si aggiunge un ricattatore, che minaccia Samia, Léo, David e Jess di denunciarli per aver giocato alla lotteria da minorenni.
La spiegazione del finale di Young Millionaires
L’obiettivo del ricattatore, a quanto si comprende molto in fretta, non è quello di incassare parte della vincita dei ragazzi, ma di metterli gli uni contro gli altri e e dimostrare che tengono più ai soldi che ai veri valori della vita. A ciò si aggiunge che Samir, fratello di David e membro di un gruppo di una gang, scopre dei soldi e inizia a pretenderne dal gruppo. Samia ne parla con l’ex fidanzato, Paul, che li salva. Ma sorpresa si scopre che è proprio quest’ultimo il ricattatore, ossessionato dalla ragazza dopo la loro rottura. Samia è però innamorata di Leo.
Nel finale, il gruppo si sente in colpa nei confronti di Victoire, a cui nessuno aveva proposto una parte della vincita nonostante anche lei avesse fornito uno dei numeri vincenti. Nel frattempo l’insegnante di letteratura si risveglia dal coma e chiede ai ragazzi due milioni di euro, più un piccolo extra per quanto accaduto. Non solo, perché intanto David pubblica il primo singolo con Tom, fratello di Leo.
Ci sarà una stagione 2 di Young Millionaires?
Al momento non ci sono conferme riguardo il rinnovo per una eventuale stagione 2 per Young Millionaires, sebbene siano rimaste alcune sottotrame aperte. David potrebbe andare alla ricerca della madre biologica e Paul potrebbe tornare alla carica. Ancora, ovviamente, non si sa nulla in merito.
