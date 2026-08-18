Yoga Radio Estate, il terzo party di Noemi e Papi su Italia 1: chi canta, scaletta e perché stasera può fare il botto
Una scaletta ricchissima, tanti big sul palco e una prima serata da non perdere: Italia 1 punta tutto sulla musica per conquistare il pubblico del martedì sera
L’estate di Italia 1 continua a ritmo di musica. Questa sera, martedì 18 agosto, torna in prima serata Yoga Radio Estate 2026, con il terzo appuntamento dell’edizione televisiva dello spettacolo firmato Radio Bruno. Al centro della puntata c’è la serata organizzata a Reggio Emilia, dove il palco di Piazza della Vittoria ha riunito numerosi protagonisti della musica italiana. A guidare il pubblico attraverso le esibizioni sono ancora una volta Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. La puntata è in programma su Italia 1 dalle 21.20 e rappresenta il penultimo appuntamento del ciclo: dopo Reggio Emilia, infatti, rimane soltanto la serata registrata a Carpi, attesa per il 25 agosto.
Yoga Radio Estate: grande aspettativa per la terza puntata
Il terzo appuntamento arriva in un momento dell’estate televisiva particolarmente favorevole per uno spettacolo come Yoga Radio Estate. Il martedì sera di agosto non presenta infatti sulle principali reti un’offerta caratterizzata da un grande evento televisivo o da un film capace di imporsi come appuntamento irrinunciabile per il pubblico. Rai 1 punta su Emma e il Giaguaro Nero, mentre Canale 5 propone Il mio amico Tempesta. Rai 2 trasmette invece Palermo Milano – Solo andata, seguito da Milano Palermo – Il ritorno. Su La7 c’è Tre manifesti a Ebbing, Missouri, mentre le altre reti completano il palinsesto con film, serie e programmi di generi differenti. In questo scenario, Italia 1 può giocarsi una carta molto semplice: offrire una serata pensata per chi vuole musica, volti popolari e intrattenimento leggero, senza dover scegliere tra diversi grandi show dello stesso peso. Se aggiungiamo poi un cast che mette insieme i nomi più giovani della scena rap e urban e artisti super affermati come Gianni Morandi, le possibilità di successo aumentano ulteriormente.
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Yoga Radio Estate: chi canta questa sera 18 agosto 2026
La serata di Reggio Emilia propone una scaletta molto ampia, con diciotto artisti pronti a salire sul palco. Ecco i protagonisti della terza puntata:
- Anna
- Bambole di Pezza
- Cioffi
- Clementino
- Cristina D’Avena
- Eddie Brock
- Elena D’Elia
- Enrico Nigiotti
- Gemelli Diversi
- Gianni Morandi
- Malika Ayane
- Mara Sattei
- Marco Masini
- Maria Antonietta & Colombre
- Noemi
- Rhove
- Rocco Hunt
- Rosa Chemical
Una formazione che attraversa epoche e generi differenti: dai grandi interpreti della musica italiana ai nomi più vicini al pubblico giovane, passando per pop, rap e sonorità urban. L’appuntamento con il terzo Yoga Radio Estate 2026 è quindi per questa sera, martedì 18 agosto, alle 21.20 su Italia 1. La serata di Reggio Emilia è la penultima tappa televisiva dell’estate musicale: il viaggio si concluderà la prossima settimana con l’appuntamento registrato a Carpi.
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