Yoga Radio Estate, sul web fischi e sbadigli: “Programma fotocopia”. Solo Noemi “è eccezionale” Ieri martedì 4 agosto 2026 su Italia 1 è andato in scena il primo dei quattro appuntamenti del nuovo evento musicale dell’estate condotto da Enrico Papi e Noemi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Yoga Radio Estate non convince al debutto. Ieri martedì 4 agosto 2026 è andato in scena il primo dei quattro appuntamenti dello storico evento musicale targato Radio Bruno, condotto da Enrico Papi e Noemi. Scopriamo com’è andata e tutti i dettagli.

Yoga Radio Estate, il debutto su Italia 1 divide il pubblico: nel mirino il format, promosso il duo Papi-Noemi

Esordio televisivo tra applausi e critiche per Yoga Radio Estate, il nuovo appuntamento musicale di Italia 1 nato dall’esperienza di Radio Bruno e dedicato ai grandi protagonisti della musica italiana. La prima puntata, registrata in Piazzale Roma a Riccione, ha portato sul palco artisti come Serena Brancale, Levante, Tommaso Paradiso e Francesca Michielin, con la conduzione affidata a Enrico Papi e Noemi, affiancati dalla storica voce dell’emittente Enzo Ferrari. Se da una parte il programma punta a raccontare l’atmosfera delle piazze e dei concerti estivi, dall’altra il debutto ha acceso il dibattito. In molti hanno infatti evidenziato una forte somiglianza con gli altri show musicali della stagione (come Tim Summer Hits e Battiti Live), parlando di un format ormai privo di personalità. La presenza degli stessi artisti, una struttura narrativa ritenuta già vista, le coreografie, le inquadrature del pubblico e perfino il ruolo dei conduttori: non sono mancate critiche anche e soprattutto al montaggio audio, giudicato da alcuni poco naturale. In controtendenza, invece, i giudizi sulla conduzione: il feeling tra Enrico Papi e Noemi è stato apprezzato da una parte del pubblico, con la cantante che ha raccolto numerosi consensi nella sua inedita veste di presentatrice.

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Il web premia Noemi, ma il resto convince poco: le reazioni dei social

Durante e dopo la messa in onda – come detto – sui social non sono mancati commenti, molti dei quali critici nei confronti dello show. "Pure lo #YogaRadioEstate soffre di un montaggio che sa di FINTO: la maggior parte delle urla del pubblico è palese siano finte e montate in post. Nessuno dei vertici si rende conto che al pubblico da casa dà fastidio?". E ancora: "Altro programma fotocopia di Battiti e Tim Summer Hits, sempre gli stessi e canzonette insipide… ridateci Festivalbar". Tra le osservazioni anche quella sulla trasformazione del marchio Radio Bruno: "E via pure la coppia storica Alessia Ventura – Enzo Ferrari per metterci la ‘strana coppia’ con personaggi più conosciuti come Noemi-Papi. Accanto alle critiche, però, emerge un consenso quasi unanime nei confronti di Noemi, promossa a pieni voti nelle inedite vesti di conduttrice: "La solarità di #Noemi è arrivata anche a #YogaRadioEstate", "Noemi ha un grande potenziale", "Oltre che grande cantante, Noemi ha il talento per essere anche un’ottima conduttrice" e infine: "Noemi eccezionale".

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