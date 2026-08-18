Yoga Radio Estate, pagelle: Gianni Morandi gigantesco (9), Cristina D'Avena regina delle sigle (10), Anna Pepe imbarazzante (5) Enrico Papi perfetto padrone di casa, Anna Pepe non sa cantare ma ci prova, Cristina D'Avena manda in delirio il pubblico: le pagelle di Yoga Radio Estate

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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L’estate musicale di Italia 1 continua con un nuovo appuntamento di Yoga Radio Estate. Nella serata di martedì 18 agosto, lo spettacolo è arrivato sul palco di Piazza Della Vittoria a Reggio Emilia regalando al pubblico una serata ricca di grandi brani, tormentoni estivi e esibizioni dal vivo. A condurre la seconda puntata sono tornati Noemi ed Enrico Papi, affiancati dallo speaker radiofonico Enzo Ferrari. Il format, firmato Radio Bruno, ha riunito ancora una volta alcuni dei principali protagonisti della musica italiana e delle classifiche dell’estate. Ecco qui le pagelle della serata con i promossi e i bocciati.

Yoga Radio Estate 2026: i promossi della terza puntata su Italia 1

Cristina D’Avena regina delle sigle (voto: 10) Cristina D’Avena sale sul palco e in pochi secondi riaccende i ricordi di un’intera generazione. Con la sua voce inconfondibile interpreta "Mila e Shiro", "Kiss Me Licia" e altre sigle amatissime, trasformando la piazza in un enorme coro. Non è soltanto un’esibizione musicale, ma un vero viaggio indietro nel tempo. La sua presenza resta luminosa, precisa e coinvolgente. Basta una nota per riportare alla mente pomeriggi davanti alla televisione e vecchi cartoni animati. Il pubblico canta, sorride e si lascia trasportare dalla nostalgia.

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Gianni Morandi gigante (voto: 9) Voce sempre al top, simpatia contagiosa, presenza scenica da fuoriclasse, interpreta ogni canzone con entusiasmo, conquista il pubblico, non sbaglia un colpo, trasforma tutto in spettacolo. Come lui non c’è davvero nessuno, è un fuoriclasse. E il pubblico lo sa bene visto che ad ogni sua esibizione risponde con standing ovation e applausi a scena aperta.

Enrico Papi merita di più (voto: 8) Si conferma perfettamente a suo agio nel ruolo di padrone di casa di "Yoga Radio Estate". Sul palco porta il suo stile inconfondibile, fatto di ironia, spontaneità e quella sana dose di caos che lo rende immediatamente riconoscibile. Riesce a gestire gli artisti, accompagnare la scaletta e mantenere sempre vivo il ritmo della serata. Non cerca la perfezione a tutti i costi e proprio questa naturalezza rappresenta uno dei suoi punti di forza. La sintonia con Noemi funziona particolarmente bene e crea un equilibrio piacevole tra i due conduttori. Si stuzzicano, scherzano e si completano senza mai risultare artefatti. Papi dimostra di sapere quando essere protagonista e quando lasciare spazio alla musica. La sua conduzione appare spontanea e capace di coinvolgere il pubblico. Anche nelle situazioni più movimentate riesce a mantenere leggerezza e ritmo. È una presenza televisiva che sa ancora divertirsi e far divertire. Forse non punta sull’eleganza classica, ma sulla simpatia e sull’autenticità. E in uno show musicale estivo è un’arma vincente.

Marco Masini si prende la scena (voto: 9) Porta sul palco "Ti innamorerai" e "Bella stronza", due brani che hanno segnato la musica italiana e che il pubblico accoglie con entusiasmo. La sua voce resta ruvida, intensa e immediatamente riconoscibile. Quando canta, riesce a creare un’atmosfera carica di emozione. Ogni parola arriva con forza e racconta storie che non hanno perso il loro impatto. La sua interpretazione è autentica e senza fronzoli. Il pubblico canta con lui e si lascia trasportare dai ricordi. Masini dimostra ancora una volta di saper parlare direttamente al cuore.

Rocco Hunt si diverte (voto: 7) Riesce a coinvolgere il pubblico fin dalle prime note e a trasformare l’esibizione in una grande festa. La sua energia arriva dritta anche a Noemi, che si lascia trascinare e canta insieme a lui il brano OH MA. Un momento spontaneo, divertente e pieno di ritmo.

Yoga Radio Estate 2026: i bocciati della terza puntata su Italia 1

Che male abbiamo fatto per meritarci Anna Pepe? (voto: 5) Anna Pepe arriva sul palco con grande attesa, ma la performance non convince fino in fondo. L’energia c’è, ma sul piano vocale emergono diverse perplessità. La voce appare poco nitida e in alcuni passaggi risulta difficile distinguere le parole. Il medley con i ballerini aggiunge spettacolarità, senza però risolvere le criticità dell’esibizione. Anche l’uso dell’autotune finisce al centro delle discussioni. Il pubblico social non risparmia le critiche e mette in dubbio la resa dal vivo. Alcuni spettatori lamentano una performance più parlata che cantata. L’interpretazione manca di quella incisività necessaria per lasciare il segno. Il confronto con altri artisti della serata appare impietoso. Anna ha sicuramente personalità e seguito, ma questa volta il palco non sembra valorizzarla. Troppo poco il coinvolgimento sul piano vocale. L’esibizione lascia più dubbi che entusiasmo. Da rivedere soprattutto la resa live.

Eddie Brock la pianti di fare la vittima? (voto: 5) Arriva sul palco con l’atteggiamento di chi sembra dover dimostrare qualcosa a tutti i costi. Prima di esibirsi sulle note di "Avvoltoi" precisa che il brano è finito ultimo a Sanremo. Stessa tiritera ma lo sappiamo già. L’interpretazione appare poco incisiva e il coinvolgimento del pubblico non decolla. L’esecuzione risulta piuttosto piatta e manca quel guizzo capace di cambiare passo. Anche la presenza scenica non basta a dare forza alla performance. Più che emozionare, rischia di alimentare la sensazione di una continua ricerca di attenzioni. Il pubblico si aspettava qualcosa in più e la prova non sembra all’altezza delle aspettative. Serve maggiore personalità e soprattutto meno atteggiamento da vittima. Eddie ritenta, sarai più fortunato. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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