Yoga Radio Estate, Rebecca Staffeli chiude in grande: scaletta, anticipazioni, chi canta stasera
Lo show musicale di Italia 1 chiude con l'ultima puntata: tra gli ospiti BigMama, Emis Killa, Sarah Toscano, i The Kolors e tanti altri.
Gran finale per Yoga Radio Estate. Questa sera, martedì 2 settembre, su Italia 1 va in onda la puntata finale del format live prodotto da Radio Bruno, condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari. La kermesse musicale è giunta quindi al capolinea dopo 4 appuntamenti ricchi di musica e ospiti, che hanno saputo intrattenere il pubblico a casa con un discreto successo negli ascolti, con oltre il 9% di share nella terza puntata. La location che ospita l’evento, anche per stasera, sarà Modena, dove sulla piazza centrale si esibiranno artisti del calibro di The Kolors, BigMama, Sal Da Vinci, Sarah Toscano e tanti altri.
Yoga Radio Estate, anticipazioni, ospiti e scaletta ultima puntata (2 settembre)
Ultimo appuntamento per Yoga Radio Estate. Stasera su Italia 1, Rebecca Staffelli, Stefano Corti e lo speaker Enzo Ferrari, saluteranno il pubblico a suon di musica dal palco della piazza di Modena che gli ha ospitati per le ultime puntate della kermesse. La show, che ha anche toccato le splendide città di Reggio Emilia e Forlì, vedrà stasera animarsi di tantissimi ospiti: dai The Kolors a BigMama, passando per gli Eiffel 65, i Gemelli Diversi, fino a Sophie and the Giants, i Planet Funk e AKA 7even.
La scaletta e gli ospiti di stasera
Sul palco di Yoga Radio Estate 2025 di Modena, si alterneranno tantissimi artisti. Nella serata conclusiva, in onda oggi martedì 2 settembre2025, vedremo (in ordine alfabetico):
- AKA 7even
- Benji & Fede
- BigMama
- Carl Brave
- Eiffel 65
- Emis Killa
- Gemelli Diversi
- Lorella Cuccarini
- Michele Bravi
- Mida
- Planet Funk
- Riki
- Sal Da Vinci
- Sarah Toscano
- Sophie and the Giants
- The Kolors
- TrigNo
Yoga Radio Estate si scontra con Tv8, e gli artisti si ‘sdoppiano’
Proprio come è successo ieri sera tra Battiti Live Compilation su Canale 5, e Power Hits Estate 2025, show prodotto dal gruppo RTL 102.5 dall’Arena di Verona e in onda su Tv8, anche stasera vedremo cantare diversi artisti contemporaneamente su due reti. Sul canale del gruppo Sky, infatti, verrà trasmesso il Future Hits Live 2025, contemporaneamente a Italia 1 con lo show di Rebecca Staffelli. Anche questa volta, quindi, vedremo l’ubiquità di almeno sei artisti presenti in entrambi gli eventi, come BigMama, Emis Killa, Mida, Sarah Toscano, The Kolors e TrigNO.
Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming (martedì 2 settembre 2025)
Yoga Radio Estate va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity.
