Yoga Radio Estate tra gelo e stroncature, ma il pubblico social invoca Pier Silvio Berlusconi per Papi e Noemi: "Adesso pensaci tu"
Dopo le critiche alla prima puntata, la coppia di Yoga Radio Estate conquista il pubblico: sui social spunta già l'ipotesi di rivederli insieme in altri programmi
La prima impressione non era stata esattamente quella di una standing ovation. Dopo la puntata d’esordio di Yoga Radio Estate 2026, sui social il bersaglio delle critiche era stato soprattutto il format: l’ennesimo contenitore musicale estivo, con una struttura che ricordava fin troppo da vicino quella di altri show già visti in televisione negli ultimi anni. Cambiavano il palco, le canzoni e gli artisti, ma la sensazione per qualcuno era quella del classico copia e incolla televisivo. E anche la scelta di affidare la conduzione a Noemi ed Enrico Papi non sembrava, almeno inizialmente, sufficiente a spostare l’ago della bilancia. Poi è arrivata la seconda puntata (QUI le pagelle). E qualcosa è cambiato.
Yoga Radio Estate: entusiasmo social per Noemi ed Enrico Papi
Se il format continua a muoversi dentro coordinate già conosciute, la coppia alla conduzione ha iniziato a prendersi uno spazio tutto suo. Noemi ed Enrico Papi, che sulla carta potevano sembrare un abbinamento quasi azzardato, sul palco hanno invece trovato una dinamica sorprendentemente naturale. Nessuna sensazione di coppia costruita a tavolino o gara a chi deve prevalere sull’altro: si cercano, si spalleggiano e soprattutto sembrano divertirsi davvero. Proprio questo elemento ha ribaltato il sentiment dei telespettatori. Dopo i commenti più freddi arrivati all’esordio, su X hanno iniziato a comparire reazioni molto più favorevoli alla coppia. Pochi commenti rispetto agli altri show musicali estivi, ma sufficienti a delineare un quadro sempre più chiaro. Il ragionamento ricorrente è semplice: magari Yoga Radio Estate non inventa nulla di nuovo, ma Papi e Noemi potrebbero essere una combinazione da non perdere di vista. Qualcuno ha persino ipotizzato un futuro televisivo insieme, con un suggerimento piuttosto chiaro rivolto direttamente a Mediaset: "Dovrebbero farci un pensierino".
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Papi e Noemi: altra scommessa vinta a Mediaset e il pubblico li rivuole insieme
Un’idea che trova terreno fertile proprio perché i due sembrano completarsi. Papi porta esperienza, ritmo e quella capacità di giocare con il pubblico che negli anni è diventata il suo marchio di fabbrica. Noemi, invece, aggiunge spontaneità, freschezza e una presenza scenica meno prevedibile di quanto ci si potesse aspettare. Così il punto non è più soltanto capire se il contenitore sia l’ennesimo show musicale dell’estate. La domanda, adesso, è un’altra: e se la vera sorpresa fosse proprio la coppia? Il "non posso più stare senza di lei" pronunciato da Papi sul palco, riferito a Noemi, ha quasi il sapore della certificazione ufficiale di un’intesa che sembra essere cresciuta puntata dopo puntata. Il format può ancora dividere, certo, ma loro due sembrano aver già convinto una parte del pubblico. Più che una semplice parentesi estiva, a questo punto, Papi e Noemi potrebbero diventare una coppia televisiva da tenere d’occhio. Mediaset, forse, farebbe davvero bene a prendere appunti.
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