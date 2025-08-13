Yoga Radio Estate, con Cristina D’Avena e Iva Zanicchi esplode la nostalgia. E il web insorge: “Basterebbe il Festivalbar” Esibizioni applauditissime delle big ‘over’ e tante baby star sul palco, ma sul web scoppia la polemica: “Uguale a Battiti Live”. Cosa è successo ieri sera a Yoga Radio Estate 2025.

Da Battiti Live a Yoga Radio Estate, l’estate di Mediaset resta all’insegna della musica. Ieri sera, martedì 12 agosto, su Italia 1 è andata in onda la prima puntata dell’appuntamento musicale organizzato da Radio Bruno, che ha raccolto idealmente il testimone dallo show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, chiuso lo scorso 4 agosto. Condotto da Rebecca Staffelli, Stefano Corti e dallo speaker Enzo Ferrari, l’evento – favorito anche da una concorrenza televisiva poco incisiva – ha catalizzato l’attenzione anche sui social con commenti, giudizi e qualche critica. Ecco cosa è successo.

Yoga Radio Estate 2025, cosa è successo nella puntata di ieri (12 agosto)

La line-up del debutto in tv di Yoga Radio Estate 2025 non ha sfigurato rispetto a quella degli altri concerti estivi. Sul palco di Piazza della Vittoria a Reggio Emilia si sono esibiti alcuni dei giovani cantanti più amati della scena musicale italiana: Anna Pepe (la più acclamata), gli ex Amici Nicolò Filippucci e Jacopo Sol, Clara (stavolta senza Fedez), Alfa, Aaron, Gaia e Rkomi.

Ma la scaletta del concerto ha ospitato anche artisti ‘over’ apprezzatissimi dal pubblico, in pieno clima nostalgia. Una delle esibizioni di maggior successo della serata, ad esempio, è stata quella di Cristina d’Avena, che ha tenuto banco per qualche minuto sul palco dello Yoga Radio Estate con un medley di alcune delle sue sigle più popolari di cartoni animati: One Piece – All’arrembaggio, Mila e Shiro, Kiss me Licia, Doraemon e Occhi di Gatto. Un’esibizione che, manco a dirlo, ha letteralmente infiammato la piazza emiliana e fatto scatenare tutti, anche i più giovani.

Iva Zanicchi e il retroscena imbarazzante su Corti: "Mi ha spaccato il salotto"

Riuscitissima anche la performance di Iva Zanicchi, che qualche giorno fa aveva fatto notizia a causa di un infortunio al piede rimediato pochi minuti prima di salire su palco di Battiti Live. L’Aquila di Ligonchio ha cantato la sua hit estiva ‘Dolce far niente’ realizzata insieme al duo di DJ A-Clark e Vinny, poi ha cantato a cappella il suo capolavoro ‘Zingara’. Come suo solito, Iva ha anche tenuto banco sul palco nei panni della show-woman creando un divertente siparietto con il conduttore Stefano Corti: "Dovete sapere che questo disgraziato (riferendosi all’inviato delle Iene, ndr) lo conosco da quando era un ragazzino. Una sera l’ho invitato a cena ed è venuto con la sua bellissima moglie (la cantante Bianca Atzei, ndr): mi ha spaccato il salotto, il cancello e il muro d’ingresso. Fuori i soldi. A casa mia tu non ci vieni più. Tua moglie e tuo figlio si, tu no" ha raccontato, creando un po’ d’imbarazzo al conduttore.

Yoga Radio Estate, le reazioni del web: ovazione per Cristina D’Avena

La prima puntata di Yoga Radio Estate su Italia 1 ha sfidato due film – ‘Tramite amicizia’ su Rai 1 e ‘Belle e Sebastien: L’avventura continua’ su Canale 5 – e lo show di Enrico Brignano su Rai 2. Rivali non irresistibili, come si evince anche dai flussi di ‘X’, dove il concerto di Radio Bruno è stato di gran lunga il programma televisivo più commentato della serata. Tra le reazioni positive, sicuramente quelle rivolte alla performance di Cristina D’Avena: "Il suo medley Cristina un momento altissimo", ha scritto un utente. E ancora: "Lei risveglia i ricordi dell’infanzia in un colpo", "Cristina d’Avena un altro livello", "Capolavoro". Acclamati sul web anche gli ex Amici ("Nicolò Filippucci e Jacopo Sol si distinguono in questa serata") e Iva Zanicchi, che a 85 anni suonati tiene il palco come poche altre colleghe molto più giovani ("Sa sempre reinventarsi").

Le critiche social ai concerti in tv: "Tutti uguali"

Più in generale, però, il sentiment del web è stato piuttosto critico verso un evento musicale che a molti è sembrato mancare di originalità. "Ma che differenza c’è tra Yoga Radio Estate e Battiti Live?", si è domandato con un pizzico di polemica un utente. Qualcuno ha aggiunto: "È appena finito Battiti Live e parte l’ennesima baracconata musicale dell’estate con gli stessi cantanti. Si dessero una regolata, troppi show musicali identici uno dietro l’altro". Mentre un telespettatore si è fatto prendere dalla nostalgia tirando in ballo il Festivalbar, l’evento musicale che negli anni ’90 spadroneggiava sulle reti Mediaset: "Tanti programmi interessanti, ma ne basterebbe solo uno, il vero Festivalbar". E infine, il commento cinico di qualcuno che evidentemente ha apprezzato poco il concerto su Italia 1: "Sono sintonizzato da tre minuti su #YogaRadioEstate ed è tutto così cringe".

