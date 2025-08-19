Yoga Radio Estate, la musica su Italia 1: super-ospiti e scaletta ufficiale, chi canta stasera Oggi martedì 19 agosto 2025 va in scena la seconda serata del nuovo evento musicale della tv: sul palco anche Wille Peyote, The Kolors, Orietta Beri e Tananai

La musica continua su Mediaset. A neanche 24 ore dal meglio dei concerti di San Siro 2024 di Vasco Rossi su Canale 5, infatti, l’appuntamento si sposta su Italia 1 per la seconda puntata di Yoga Radio Estate. Condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, dopo un ottimo debutto negli ascolti il nuovo evento musicale dell’estate in tv torna in onda oggi martedì 19 agosto 2025 per un’altra serata all’insegna dei super-ospiti. Scopriamo tutte le anticipazioni e tutti i dettagli.

Yoga Radio Estate, le anticipazioni della seconda puntata

Da Battiti Live al concerto di Annalisa fino al documentario sui live di Vasco Rossi, la musica non si ferma nell’estate Mediaset e oggi martedì 19 agosto 2025 l’appuntamento è con Rebecca Staffelli e Stefano Corti su Italia 1. Stasera andrà infatti in onda la seconda puntata di Yoga Radio Estate, l’evento musicale targato Radio Bruno nelle piazze più iconiche dell’Emilia Romagna. Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti (con più di 900mila spettatori, a toccare il 9,4% di share) in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia, questa sera ci si sposta a Forlì, in Piazza Aurelio Saffi. Cambia la location, ma non la sostanza: sul palco si alterneranno infatti tantissimi artisti e super-ospiti. Al timone della serata, ovviamente, ritroveremo Rebecca Staffelli e Stefano Corti, con la partecipazione dello speaker Enzo Ferrari. Proprio come promesso dalla conduttrice in un’intervista a Sorrisi, tv e canzoni, prenderanno parte a Yoga Radio Estate cantanti di ogni generazione, da un’ospite ‘di casa’ come Orietta Berti fino a simboli degli anni Duemila com Gabry Ponte e i Finley fino ai giovani allievi di Amici di Maria De Filippi come Luk3 e Petit.

La scaletta e gli ospiti di stasera

Sul palco di Yoga Radio Estate 2025 di Forlì – come detto – si alterneranno tantissimi artisti. Nella serata in onda oggi martedì 12 agosto 2025 vedremo (in ordine alfabetico):

Alex Wyse

Arianna

Boomdabash

Gabry Ponte

Il Pagante

Luk3

Nina Zilli e i Finley

Orietta Berti, Fabio Rovazzi e Fuckyourclique

Petit

Settembre

Tananai

The Kolors

Tiromancino

Wille Peyote

Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming (martedì 19 agosto 2025)

Yoga Radio Estate va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Quello di stasera sarà il secondo dei quattro appuntamenti previsti. Tra le prossime tappe ci sarà Modena, in Piazza Roma.

