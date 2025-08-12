Yoga Radio Estate, festa della musica su Italia 1 con ospiti da urlo: chi canta e scaletta ufficiale
Oggi martedì 12 agosto 2025 su Italia 1 debutta il nuovo evento musicale della tv: sul palco anche Clara, Cristina D’Avena, Francesca Michielin e Jacopo Sol
La musica non si ferma su Mediaset. Dopo Battiti Live e il concerto di Annalisa su Canale 5, infatti, questa volta tocca alla prima serata di Italia 1: oggi martedì 12 agosto 2025 debutta il nuovo evento musicale dell’estate televisiva, Yoga Radio Estate. Condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, stasera andrà in onda il primo dei quattro appuntamenti targati Radio Bruno. Sul palco, ovviamente, tantissimi ospiti. Scopriamo la scaletta, le anticipazioni e tutti i dettagli.
Yoga Radio Estate, le anticipazioni della prima puntata
L’estate in tv è anche e soprattutto musica, come dimostrano i palinsesti Mediaset. Dopo Battiti Live di Ilary Blasi e il concerto di Annalisa andato in onda ieri (trionfando negli ascolti tv), infatti, oggi martedì 12 agosto 2025 andrà in scena Yoga Radio Estate. L’evento targato Radio Bruno all’insegna della musica e della festa debutta in tv questa sera con la prima delle quattro serate previste su Italia 1. Lo show è stato ‘promosso’ dopo tanti anni su La5 e sarà uno degli eventi musicali di punta dell’estate Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al timone della prima puntata di Yoga Radio Estate (registrata lo scorso 24 giugno in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia) ci saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, con la partecipazione dello speaker Enzo Ferrari. Davanti a una piazza gremita, sul palco saliranno tantissimi artisti, come promesso dalla Staffelli in un’intervista a Sorrisi, tv e canzoni: "Sul palco si alternano artisti di ogni epoca, non solo quelli amati dalla Generazione Z. Anche nel pubblico vediamo divertirsi genitori, nonni e ragazzini". Corti, invece, ha detto: "Raccontiamo le emozioni che la musica porta attraverso i cantanti. Cuore del programma sono le canzoni, però diamo un pizzico di leggerezza in più. Credo che essere ironici e divertenti porti un po’ di spensieratezza nelle case".
La scaletta e gli ospiti di stasera
Sul palco di Yoga Radio Estate 2025 – come detto – si alterneranno tantissimi ospiti. Nella serata inaugurale in onda oggi martedì 12 agosto 2025 vedremo (in ordine alfabetico):
- Aaron
- Alfa
- Anna
- Bianca Atzei
- BNKR44
- Clara
- Cristina D’Avena
- Ermal Meta
- Francesca Michielin
- Gaia
- Francesco Gabbani
- Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny
- Jacopo Sol
- Nicolò Filippucci
- Rkomi
- Rocco Hunt
- Shade
Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming (martedì 12 agosto 2025)
Yoga Radio Estate va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Quello di stasera sarà il primo di quattro appuntamenti. Le prossime tappe saranno a Forlì, in Piazza Aurelio Saffi, e Modena, in Piazza Roma.
Potrebbe interessarti anche
Battiti Live 2025, ultima puntata (4 agosto) con Ilary Blasi e ospiti da urlo: scaletta, chi canta stasera
Tutto pronto per l’appuntamento conclusivo con lo show musicale dell’estate: ecco tu...
Battiti Live 2025: terza puntata (21 luglio) con Ilary Blasi e gli ex Amici: ospiti, scaletta, chi canta stasera
Questa sera, lunedì 21 luglio, a partire dalle 21.40 andrà in onda il terzo appuntam...
Battiti Live 2025, quarta puntata (28 luglio) con ospiti pazzeschi: chi canta, la scaletta ufficiale
Stasera, alle 21.40 su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la kermesse...
Battiti Live 2025, seconda puntata (14 luglio) con Ilary Blasi: chi canta, ospiti attesi, scaletta
Ilary Blasi torna a Battiti Live per una seconda puntata imperdibile al fianco di Al...
Tim Summer Hits 2025, quarta serata (4 luglio): ospiti, scaletta, chi canta stasera
Questa sera su Rai 1 va in onda la puntata finale della kermesse: ecco chi ci sarà e...
Stasera in tv (12 agosto), Alessandro Siani più Enrico Brignano, la Rai prepara una serata col botto. Perché
I programmi da vedere stasera in tv, martedì 12 agosto 2025. Da Diamoci del Tour al ...
Battiti Live 2025, prima puntata (7 luglio) con Ilary Blasi e cantanti da urlo: chi canta, ospiti, scaletta
Questa sera la conduttrice aprirà la kermesse estiva di Mediaset. Al suo fianco Alvi...
Mediaset, novità estate 2025: Ilary Blasi riappare (dopo il flop), Bisciglia domina e il mistero della soap 'sparita'
A luglio e agosto 2025 non mancheranno sorprese su Canale 5, Italia 1 e Rete 4: da B...