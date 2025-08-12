Yoga Radio Estate, festa della musica su Italia 1 con ospiti da urlo: chi canta e scaletta ufficiale Oggi martedì 12 agosto 2025 su Italia 1 debutta il nuovo evento musicale della tv: sul palco anche Clara, Cristina D’Avena, Francesca Michielin e Jacopo Sol

La musica non si ferma su Mediaset. Dopo Battiti Live e il concerto di Annalisa su Canale 5, infatti, questa volta tocca alla prima serata di Italia 1: oggi martedì 12 agosto 2025 debutta il nuovo evento musicale dell’estate televisiva, Yoga Radio Estate. Condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti, stasera andrà in onda il primo dei quattro appuntamenti targati Radio Bruno. Sul palco, ovviamente, tantissimi ospiti. Scopriamo la scaletta, le anticipazioni e tutti i dettagli.

Yoga Radio Estate, le anticipazioni della prima puntata

L’estate in tv è anche e soprattutto musica, come dimostrano i palinsesti Mediaset. Dopo Battiti Live di Ilary Blasi e il concerto di Annalisa andato in onda ieri (trionfando negli ascolti tv), infatti, oggi martedì 12 agosto 2025 andrà in scena Yoga Radio Estate. L’evento targato Radio Bruno all’insegna della musica e della festa debutta in tv questa sera con la prima delle quattro serate previste su Italia 1. Lo show è stato ‘promosso’ dopo tanti anni su La5 e sarà uno degli eventi musicali di punta dell’estate Mediaset.

Al timone della prima puntata di Yoga Radio Estate (registrata lo scorso 24 giugno in Piazza della Vittoria a Reggio Emilia) ci saranno Rebecca Staffelli e Stefano Corti, con la partecipazione dello speaker Enzo Ferrari. Davanti a una piazza gremita, sul palco saliranno tantissimi artisti, come promesso dalla Staffelli in un’intervista a Sorrisi, tv e canzoni: "Sul palco si alternano artisti di ogni epoca, non solo quelli amati dalla Generazione Z. Anche nel pubblico vediamo divertirsi genitori, nonni e ragazzini". Corti, invece, ha detto: "Raccontiamo le emozioni che la musica porta attraverso i cantanti. Cuore del programma sono le canzoni, però diamo un pizzico di leggerezza in più. Credo che essere ironici e divertenti porti un po’ di spensieratezza nelle case".

La scaletta e gli ospiti di stasera

Sul palco di Yoga Radio Estate 2025 – come detto – si alterneranno tantissimi ospiti. Nella serata inaugurale in onda oggi martedì 12 agosto 2025 vedremo (in ordine alfabetico):

Aaron

Alfa

Anna

Bianca Atzei

BNKR44

Clara

Cristina D’Avena

Ermal Meta

Francesca Michielin

Gaia

Francesco Gabbani

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

Jacopo Sol

Nicolò Filippucci

Rkomi

Rocco Hunt

Shade

Quando e dove vedere Yoga Radio Estate in tv e streaming (martedì 12 agosto 2025)

Yoga Radio Estate va in onda stasera in tv su Italia 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Quello di stasera sarà il primo di quattro appuntamenti. Le prossime tappe saranno a Forlì, in Piazza Aurelio Saffi, e Modena, in Piazza Roma.

