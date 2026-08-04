Yoga Radio Estate, anticipazioni 4 agosto: Noemi riappare in tv dopo il capitombolo. Chi canta e scaletta della prima puntata Debutta su Italia 1 la nuova edizione di Yoga Radio Estate con Enrico Papi e Noemi, al suo ritorno in televisione dopo l'incidente sul palco dello scorso luglio

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Parte questa sera, martedì 4 agosto, in prima serata su Italia 1, la nuova edizione di Yoga Radio Estate, lo show musicale firmato Radio Bruno che porta sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti assoluti dell’estate 2026. La manifestazione, registrata a Riccione, inaugura un ciclo di quattro appuntamenti all’insegna della musica live, dei tormentoni estivi e degli artisti più amati dal pubblico. A guidare lo spettacolo sarà una coppia inedita composta da Enrico Papi e Noemi, che torna in televisione dopo il brutto incidente che l’ha costretta a fermare il suo tour estivo.

Yoga Radio Estate, Noemi torna alla conduzione dopo l’incidente

L’edizione 2026 di Yoga Radio Estate segna il debutto di Noemi nelle vesti di conduttrice di un grande evento musicale televisivo. Un ritorno particolarmente significativo dopo la caduta avvenuta il 19 luglio al termine di un concerto a San Salvo Marina, episodio che l’ha obbligata a sospendere i concerti per alcune settimane. Dal letto d’ospedale, la cantante aveva rassicurato i fan spiegando: «Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna ho solo qualche acciacco. Ho la testa dura e non vedo l’ora di tornare a cantare dal vivo». In attesa di rivederla sul palco con il suo tour, il pubblico potrà seguirla alla guida dello show insieme a Enrico Papi, con il supporto dello speaker di Radio Bruno Enzo Ferrari.

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Parlando di questa nuova esperienza televisiva, Noemi ha raccontato: «È stata una bellissima avventura. Fare la conduttrice è stato proprio un bell’esperimento». Anche Papi ha espresso entusiasmo per questa collaborazione: «Per me è stata un’occasione speciale perché univa due cose che amo: la musica e il contatto con il pubblico». I due hanno anche raccontato con ironia il loro continuo "derby romano" dietro le quinte. Romanista sfegatata lei, associato da sempre alla Lazio lui, hanno scherzato per tutta la tournée tra battute sui colori giallorossi e biancocelesti.

Gli ospiti della prima puntata di Yoga Radio Estate

La serata promette una lunga maratona musicale con molti dei nomi che hanno animato l’estate italiana. Sul palco saliranno artisti appartenenti a generazioni e stili differenti, offrendo uno spettacolo capace di alternare pop, cantautorato, urban e sonorità contemporanee.

Tra gli ospiti più attesi figurano Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Levante, Le Vibrazioni e tanti altri. Lo spettacolo manterrà la formula che negli anni ha decretato il successo del tour di Radio Bruno: grandi successi estivi, esibizioni dal vivo e un’atmosfera di festa che accompagnerà il pubblico per tutta la durata della serata.

Yoga Radio Estate, la scaletta della puntata del 4 agosto

Nel corso della prima puntata si alterneranno sul palco:

Tommaso Paradiso

Francesca Michielin

Le Vibrazioni

Francesco Gabbani

Levante

Serena Brancale

Leo Gassmann

Tredici Pietro

Michele Bravi

Shade

Aiello

Kamrad

Bambole di Pezza

Gard

Angie

Delia

Eddie Brock

L’appuntamento con Yoga Radio Estate è fissato per questa sera, martedì 4 agosto dalle ore 21.20 su Italia 1. Per chi non riuscisse a seguire la messa in onda televisiva, la puntata sarà disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove sarà possibile rivedere tutte le esibizioni e i momenti più significativi dello show.

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