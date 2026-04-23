Yiya Murano, la morte arriva all'ora del té: la nuova serie crime di Netflix è una storia vera degli Anni '70, ma nessuno se la ricorda Il 23 aprile debutta un crime drama raffinato, ambientato tra atmosfere ovattate e tensioni sottili, ma tratto da fatti realmente accaduti.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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Yiya Murano: la morte arriva all’ora del té debutta su Netflix il 23 aprile 2026, portando sugli schermi una storia che mescola eleganza, mistero e una verità inquietante radicata nella realtà. La serie si presenta come un crime drama raffinato, ambientato tra atmosfere ovattate e tensioni sottili, dove ogni dettaglio conta e nulla è davvero innocuo.

Al centro della narrazione troviamo Murano, una donna enigmatica e carismatica, padrona di casa impeccabile e figura di spicco dell’alta società. La sua routine è scandita da rituali eleganti, tra cui il celebre tè pomeridiano che diventa il fulcro simbolico della serie. È proprio durante uno di questi incontri apparentemente innocui che si verifica un evento sconvolgente: un ospite muore in circostanze misteriose.

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Oltre alla componente investigativa, la serie esplora temi più profondi: il potere delle apparenze, le dinamiche sociali nelle élite e il confine sottile tra controllo e ossessione. Ma quello che rende particolarmente affascinante la serie è la sua ispirazione a una vicenda reale: un caso poco conosciuto avvenuto negli Anni ’70.

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