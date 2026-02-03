Yellowstone, lo spin-off Marshals sconvolge i fan già a partire dal trailer: la polemica che ha acceso i social L'attesissimo Marshals: A Yellowstone Story sta facendo molto discutere i fan per uno sconvolgente spoiler presente nel trailer.

Paramount+ ha presentato il trailer ufficiale della nuova serie drama Marshals: A Yellowstone Story, che debutterà lunedì 2 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming. La serie sembra avere tutte le carte in regola per appassionare il suo pubblico tanto quanto la serie originale Yellowstone, che per cinque stagioni ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo per seguire le vicende dei cowboy ideati dall’executive producer e premio Oscar Taylor Sheridan. Marshals: A Yellowstone Story racconta il nuovo capitolo della storia di Kayce Dutton, personaggio di Yellowstone interpretato da Luke Grimes, in un intenso drama ricco di azione che esplora temi di legge, lealtà e sacrificio personale, che decide di scioccare il suo pubblico già a partire dal trailer appena rilasciato.

ATTENZIONE SPOILER

Yellowstone riparte da Marshals: la polemica per il trailer della serie spin-off

Marshals: A Yellowstone Story vede Luke Grimes tornare nel suo iconico ruolo di Kayce Dutton. Lasciatosi alle spalle lo Yellowstone Ranch, Dutton entra a far parte di un’unità d’élite degli U.S. Marshals, mettendo a frutto le sue abilità di cowboy e Navy SEAL per portare la giustizia nelle terre selvagge del Montana. Kayce e i suoi compagni di squadra – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) e Miles Kittle (Tatanka Means) – devono affrontare l’elevato costo psicologico dell’essere l’ultima linea di difesa nella guerra contro la violenza che colpisce la regione, conciliando al tempo stesso il dovere verso le proprie famiglie. Per Kayce questo significa anche proteggere suo figlio Tate (Brecken Merrill) e mantenere il legame con i suoi fidati alleati Mo (Mo Brings Plenty) e Thomas Rainwater (Gil Birmingham) della riserva di Broken Rock.

Yellowstone e quel colpo di scena inaspettato

Ma, per fare in modo che la storia ingrani e Kayce si cali completamente nel suo nuovo ruolo, bisogna creare nuovi scossoni alla sua vita. Perché mollare tutto e intraprendere la strada del Marshal? Il trailer, senza dirlo apertamente, lascia in realtà poco spazio all’immaginazione, facendo affermare al protagonista che ha perso "la cosa più" importante, mostrando un lenzuolo che copre un cadavere e lui che si risveglia in un letto altrimenti vuoto. Secondo tanti, può voler dire una cosa sola: sua moglie Monica (interpretata da Kelsey Asbille in Yellowstone) è in qualche modo morta e lui è ora in cerca di un nuovo scopo nella vita.

Naturalmente è una rivelazione sconvolgente, un vero e proprio spoiler "ben poco nascosto" in un contenuto ufficiale (quando del resto il suo nome non è citato nelle sinossi e anche questo è molto sospetto), e molti fan non l’hanno presa bene, sia perché di base non volevano vedere morire quel personaggio, sia perché, quantomeno, avrebbero voluto scoprirlo durante la visione del serial. Del resto, già parecchio tempo fa lo stesso Grimes aveva fatto intendere che per rendere interessante questo nuovo inizio bisognava mettere in seria difficoltà il suo personaggio… e a quanto pare Sheridan e i suoi ci sono riusciti.

La nuova serie, che vi ricordiamo debutterà lunedì 2 marzo in esclusiva su Paramount+, è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution: ra gli executive producer figurano Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes, Greg Yaitanes e Keith Cox. Spencer Hudnut è anche showrunner della serie.

