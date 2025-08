Yari Carrisi, il figlio di Al Bano contro Loredana Lecciso: foto col crocifisso e frase choc, poi ci ripensa Il secondogenito del cantante e Romina Power avrebbe pubblicato una storia inquietante sui social, salvo poi cancellarla: la reazione di Loredana Lecciso

Yari Carrisi stupisce tutti e torna a fare parlare di sé. Il figlio di Al Bano e Romina Power, infatti, avrebbe pubblicato una foto a dir poco inquietante sui social con tanto di frase choc contro la compagna del padre, Loredana Lecciso. A rivelarlo è il giornalista sul settimanale Chi, con tanto di screenshot dello scatto incriminato. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Yari Carrisi ‘contro’ Loredana Lecciso

Se da un lato Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, non ha mai nascosto la sua poca simpatia nei confronti di Romina Power, dall’altro il figlio di quest’ultima col cantante, Yari Carrisi, potrebbe non nutrire propriamente stima nei confronti della compagna del padre. Nato a Cellino San Marco il 21 aprile del 1973, il secondogenito di Al Bano e Romina sta facendo parlare di sé a causa di alcune foto dai tratti inquietanti condivise sui social.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sull’ultimo numero di Chi in edicola da oggi, Yari avrebbe pubblicato uno scatto molto forte tra le storie del suo profilo Instagram. Come dimostrato dagli screenshot allegati sul magazine di Alfonso Signorini, infatti, il secondo figlio di Albano Carrisi avrebbe condiviso l’immagine di un crocifisso e, più in basso, una foto del padre insieme alla compagna Loredana Lecciso. E se il tutto non fosse di per sé già inquietante, bisogna aggiungerci la didascalia: "La padrona non vede l’ora". La storia sarebbe stata cancellata dai social nel giro di pochi minuti, quando però era già troppo tardi.

La storia del secondo figlio di Al Bano e Romina Power

Il secondo dei quattro figli avuti da Al Bano e Romina Power (dopo Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa nel 1993, e prima di Cristél e Romina Jr. Jolanda, nate rispettivamente nel 1985 e nel 1987), Yari Carrisi ha seguito le orme del padre nel mondo della musica e del vino. Con Al Bano ha scritto infatti diversi brani (collaborando anche con artisti come Jovanotti) e oggi lavora nell’azienda di famiglia. Nel 2015 è stato anche in tv, prendendo parte a Pechino Express in coppia con Pico Rama. Per quanto riguarda la sua vita privata, però, Yari ha sempre mantenuto la massima riservatezza: sappiamo solo che ha avuto una relazione con Naike Rivelli e con Thea Crudi. Non si hanno notizie, invece, del suo rapporto con Loredana Lecciso, compagna del padre dalla fine degli anni Novanta. Quel che è certo è che Loredana potrebbe non avere preso bene la foto pubblicata dal secondogenito del marito. Nella sua rubrica "C’è Chi dice", infatti, Candela parla di una Lecciso "ferita e scossa" dopo la storia condivisa da Yari.

