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XO, Kitty 3, un bacio ribalta tutto: perché la scena finale lascia i fan con mille dubbi

Su Netflix XO, Kitty 3 chiude senza chiudere davvero: la spiegazione finale tra scelte difficili, relazioni in bilico e nuovi percorsi da affrontare. I dettagli

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ha catturato l’attenzione di milioni di utenti e, adesso, ha lasciato tutti loro con dei dubbi da risolvere. XO, Kitty 3, la terza stagione dell’apprezzata serie Netflix si è conclusa, anche se, per molti, è tutt’altro che finita, soprattutto per come sono andate le cose nell’episodio finale. Ed è qui che entriamo in gioco noi: in questo articolo vi sveliamo com’è finita la stagione 3 della serie, fornendovi una spiegazione dettagliata del finale. Fate ATTENZIONE, dunque, perché saranno presenti SPOILER.

XO, Kitty 3: di cosa parala la serie

Prima di spiegarvi (e spoilerarvi) come si è conclusa la terza stagione, vediamo di cosa parla in modo da avere un quadro più chiaro. La trama della stagione 3 segue Kitty mentre torna a Seul per il suo ultimo anno alla KISS, decisa a vivere al meglio questa esperienza e a fare chiarezza sui propri sentimenti. Tuttavia, si ritrova coinvolta in un complicato intreccio amoroso tra Yuri, Min Ho e Dae, mentre nuovi arrivi e rivelazioni inaspettate mettono in discussione ogni sua certezza. In questo capitolo finale, Kitty dovrà affrontare l’imprevedibilità della vita e prendere decisioni importanti per il suo futuro, fino all’attesa reunion con la sorella Lara Jean.

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XO, Kitty 3, come finisce la terza stagione della serie Netflix: la spiegazione del finale

Il finale della terza stagione di XO, Kitty non offre una chiusura romantica tradizionale, ma segna piuttosto una fase di cambiamento. Dopo eventi emotivamente intensi e decisioni importanti, la storia resta aperta. Il legame tra Kitty e Min Ho riflette questo passaggio: dall’ingenuità adolescenziale a una visione più adulta, fatta di incertezze. Il diciottesimo compleanno di Kitty rappresenta un momento decisivo, in cui relazioni e priorità si ridefiniscono. Il messaggio centrale è che crescere implica accettare l’imprevedibilità. Questo emerge chiaramente nella scena della stazione: Min Ho dichiara i suoi sentimenti con nuova consapevolezza, ma il loro bacio non sancisce una conclusione, bensì un inizio ancora indefinito.

Anche le altre trame seguono questa linea: Q affronta le sue relazioni con maggiore maturità, Jiwon e Alex si trovano davanti a responsabilità concrete, mentre Eunice e Dae consolidano il loro rapporto dopo diverse difficoltà. Tutti i personaggi arrivano a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte.

XO, Kitty 4, la quarta stagione si farà?: Il finale della terza apre a nuovi (possibili) scenari

In molti si stanno già chiedendo se la quarta stagione di XO, Kitty si farà. Al momento, non è stata ancora annunciata ma, nulla toglie, che potrebbe accadere presto. Tuttavia, c’è da dire che il finale della terza apre nuove prospettive: Kitty si trasferisce a New York e la distanza diventa una sfida centrale. L’ultima scena, con lei e Min Ho in viaggio, ha un valore simbolico: non rappresenta un lieto fine, ma una fase di equilibrio temporaneo. In questo modo, nulla toglie che la stagione 4 potrebbe evolversi verso un racconto più maturo, incentrato sulla crescita e sulle relazioni.

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