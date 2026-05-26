X Factor, la rivoluzione dopo l’addio di Achille Lauro. Tocca a Irama (che ha già un vantaggio) L'ex Amici sarebbe a un passo dal tavolo dei giudici del talent. Manca solo l'ufficialità di Sky, poi si apriranno le registrazioni delle Audition. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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X Factor si prepara a un cambio di passo. E dopo l’uscita di scena di Achille Lauro, il talent di Sky sembra aver trovato il suo nuovo quarto giudice: Irama. Secondo le ultime indiscrezioni, il cantautore emerso dal talent ‘rivale’ di Amici sarebbe ormai a un passo dalla firma. E andrebbe a sedersi al tavolo accanto a Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, confermati dopo la scorsa edizione. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

X Factor, Irama al posto di Achille Lauro

La notizia della ‘svolta’ arriva a poche settimane dall’annuncio ufficiale dell’addio di Achille Lauro, che ha deciso di lasciare X Factor dopo due stagioni per concentrarsi sui nuovi progetti discografici e sul tour negli stadi. A quel punto si è aperto il toto-nomi per la sostituzione, con diversi candidati circolati in poco tempo, tra cui Tananai. Ma già il podcast Pezzi aveva indicato Irama come principale favorito.

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Stando alle ricostruzioni di Giuseppe Candela, la trattativa con Sky sarebbe stata ormai definita nei particolari. E si attenderebbe soltanto l’ufficialità da parte dell’azienda, che dovrebbe confermare il nome di Irama con un annuncio nelle prossime settimane, in tempo per l’avvio delle registrazioni delle Audition estive.

Come cambia la giuria con Irama (e senza Lauro)

L’arrivo di Irama si inserisce in una strategia chiara. X Factor sta cercando di costruire giurie sempre più capaci di parlare a pubblici diversi, e di garantire al tempo stesso credibilità musicale e dinamiche narrative forti. In questo senso, la scelta di un artista nato nei talent, ma ormai stabilmente in cima alle classifiche, appare assolutamente logica. Irama conosce perfettamente i meccanismi dei programmi tv musicali, e al contempo ha dimostrato di sapersi ritagliare una fanbase (in parte) lontana da quegli inizi nella scuola di Maria De Filippi.

La giuria della scorsa edizione, composta da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, aveva trovato un equilibrio interessante, alternando segmenti di leggerezza a confronti molto accesi, soprattutto tra Lauro e Gabbani. Con l’uscita di Lauro, X Factor perde adesso una figura dal grandissimo carattere, eclettica, e capace di catalizzare l’attenzione mediatica anche al di là degli evidenti meriti musicale.

Il possibile ingresso di Irama sposterebbe invece l’asse verso un profilo più ‘tecnico’ e vicino al mercato pop attuale. Con un focus maggiore sulla costruzione artistica dei concorrenti e sulle scelte di repertorio all’interno dell’universo-talent.

X Factor verso settembre (con una nuova energia)

La nuova edizione di X Factor debutterà su Sky in autunno, con la messa in onda prevista da settembre e Giorgia ancora alla conduzione, dopo il buon riscontro della scorsa stagione. Le Audition, che come sempre aprono la narrazione del talent, saranno registrate già tra fine primavera e inizio estate. Motivo per cui la ‘fumata bianca’ sul quarto giudice era attesa da giorni. E se le indiscrezioni verranno confermate, il 2026 segnerà quindi l’inizio dell’era Irama a X Factor.

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