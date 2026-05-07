X Factor, svolta in giuria dopo l’addio di Achille Lauro: Irama pronto a prendere il suo posto (contro Tananai) Chi sostituirà Lauro nella giuria del talent per l’edizione 2026? Secondo le ultime indiscrezioni in pole position vi sarebbe proprio il nome di Irama.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo l’addio di Achille Lauro a X Factor, in molti hanno iniziato a fare ipotesi sul suo possibile sostituto, ovvero il nuovo volto che prenderà il suo posto nell’edizione del talent 2026 accanto a Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Nelle ultime settimane sono emerse diverse indiscrezioni e, ad oggi, il nome più quotato sembrerebbe essere quello del cantante Irama: scopriamo di più.

X Factor, Irama in giuria dopo l’addio di Achille Lauro: l’indiscrezione su Tananai

Le ultime indiscrezioni su X Factor arrivano dal podcast Pezzi: dentro la Musica di Andrea Laffranchi, durante il quale il giornalista ha rivelato che, dopo l’addio di Achille Lauro, il nome più quotato per prendere il suo posto nella giuria del talent sarebbe quello di Irama. Da quanto emerso nelle ultime ore, Irama avrebbe sostenuto un provino risultando particolarmente convincente e ad oggi sarebbe vicino alla chiusura dell’accordo con Sky e Fremantle.

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Ma ad aggiungere un ulteriore retroscena sui casting per il nuovo giudice di X Factor ci ha pensato proprio Laffranchi rivelando: "Irama è vicinissimo alla chiusura, ha superato Tananai". Ai casting per questo ruolo avrebbe partecipato, infatti, anche il cantante Tananai, che tuttavia non sarebbe riuscito a convincere la produzione tanto quanto Irama. Al momento, è però doveroso sottolineare che si tratta di indiscrezioni non confermate ufficialmente dal programma.

X Factor, Irama nuovo giudice del talent: il web si divide

L’ipotesi che Irama possa diventare ufficialmente il nuovo giudice di X Factor ha generato sul web pareri contrastanti. Da un lato c’è chi si è detto favorevole sottolineando la sua carriera musicale in continua crescita e le sue esperienze televisive precedenti sia ad Amici che a Sanremo. Dall’altro lato che invece chi si è detto un po’ scettico ritenendo Irama non ancora pronto per questo ruolo e, soprattutto, troppo pop accanto ad altri giudici che già rappresentano il genere e che vanno di conseguenza a cancellare l’anima rock originale del programma.

"Lo amo, ma a parere mio non è ancora adatto per un ruolo così", si legge in un commento su X. E ancora: "Vabbè, ormai X Factor ha perso tutto il suo smalto e la sua utilità. Sarà l’ennesima edizione dimenticabile", "L’ho sentito dire due frasi in dieci anni, boh". Al momento il pubblico appare dunque diviso, ma se Irama dovesse veramente approdare in giuria a X Factor, sarà lui stesso a dimostrare agli spettatori di avere le carte in regola per farlo o meno.

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