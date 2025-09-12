X Factor, la scena con Achille Lauro fa infuriare Virginia: “Siparietto televisivo da quattro soldi”. Cosa è successo Dopo solo una puntata emergono già le prime polemiche: una concorrente si è infatti sfogata sui social esprimendo tutto il suo disappunto. Scopriamo di più.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di X Factor, che vede Giorgia come conduttrice e Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo dei giudici. Un primo appuntamento che è già riuscito a scatenare qualche polemica sui social, relativa soprattutto ad un siparietto tra Achille Lauro e una particolare concorrente: Virginia. La ragazza, sul palco per la sua audizione, ha infatti raccontato di aver già conosciuto Lauro a un suo concerto, e questo ha portato gli altri giudici a volerne sapere di più, portando in secondo piano il vero motivo per cui la cantante si trovava lì. Un momento che ha creato grande disappunto nella concorrente, che proprio in queste ultime ore si è sfogata sui social: scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

X Factor, la concorrente Virginia si sfoga: "Siparietto televisivo da quattro soldi"

Nella puntata di ieri sera, sul palco di X Factor è salita Virginia, una ragazza che prima della sua audizione ha raccontato di aver già conosciuto Achille Lauro a un concerto, insieme a Boss Doms, e di essere una loro grande fan. Questa particolare informazione ha quindi scatenato la curiosità dei giudici Jake La Furia e Paola Iezzi, che hanno subito voluto saperne di più. Virginia ha quindi raccontato come non sia accaduto nulla tra di loro, scatenando il commento ironico di Jake La Furia sul mancato ‘limone’. Insomma, un siparietto che poco ha avuto a che vedere con la musica.

Dopo la puntata, Virginia si è dunque sfogata sui social, sottolineando come il siparietto gossipparo abbia messo in secondo piano il vero motivo per cui lei si trovava lì, ovvero la sua audizione. "Ragazzi è televisione questa, non so se avete presente come funziona un programma televisivo, ne va anche della mia reputazione in quanto persona e cantante. Purtroppo ho firmato un contratto di privacy, quindi per questioni legali e formali non posso dire nulla, ma mi dispiace che la mia voce e la mia persona sia passata in secondo piano per questo siparietto televisivo da quattro soldi. Vengo dal Jazz e dall’R&b, chiaramente ciò che è stato portato sul palco rappresenta poco me come artista. Detto ciò, l’intelligenza di giudicare sta nell’ascoltare e in chi guarda il programma, confido in voi", ha scritto la concorrente su X.

X Factor, cosa è successo nella prima serata

Nella prima serata della nuova edizione di X Factor abbiamo quindi assistito al ritorno di Giorgia come conduttrice per il secondo anno di seguito, al debutto di Francesco Gabbani in giuria e alle prime audizioni dei cantanti. Il quartetto dei giudici è apparso fin da subito affiatato e in sintonia, e non sono certo mancate battute, momenti cult, inediti sorprendenti nel bene e nel male (come il brano ‘Chorizo’ di Ludovica Amati) e performance che entreranno indubbiamente nella storia del programma. E se questo è stato solo l’inizio, indubbiamente ne vedremo ancora delle belle.

