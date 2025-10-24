X Factor Live 2025, primi eliminati (con polemica): Copper Jitters fuori e Achille Lauro 'punito' per l’erroraccio Sui social rimonta la polemica di chi avrebbe preferito vedere ai Live i Plastic Haze al posto dei primi eliminati del talent: "Lauro hai toppato".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre il sogno della finalissima di piazza Plebiscito a Napoli si fa sempre più concreto e vicino (4 dicembre), sono andati in scena i primi Live di X Factor 2025. Ieri sera, giovedì 23 ottobre, in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago, Giorgia ha dato il via alla prima puntata della parte più calda del talent show: quella dei Live. I 12 concorrenti, 3 per ogni squadra e divisi in due manche, si sono esibiti con cover riarrangiate su misura per loro, e due di loro sono finiti al ballottaggio per decretate il primo eliminato di questa edizione.

Amanda, della squadra di Jake La Furia, e i Copper Jitters, del team di Achille Lauro, per la sfida hanno portato sul palco i loro cavalli di battaglia: la prima si è esibita sulle note di People Help the People di Birdy, i secondi con il brano Come Together dei Beatles. Con tre voti su quattro, quelli di Paola Iezzi, Jake e Francesco Gabbani, a essere eliminata è stata la band punk-rock milanese, nonostante l’arringa di Lauro per salvarli. "Faremo tesoro di tutto", il loro saluto prima di lasciare lo show per sempre, mentre sui social rimontava la polemica sul giudice e l’errore di valutazione che li ha portati fin lì.

X Factor, Copper Jitters eliminati ai primi Live e i social rinfacciano a Lauro la scelta: "Hai toppato… i Plastic Haze erano da tenere… non loro"

Primi Live e primi concorrenti eliminati a X Factor 2025. A dover abbandonare il talent di Sky, dopo un ballottaggio contro Amanda, sono stati i Copper Jitters, con tre voti su quattro. Inutile l’arringa del loro coach Achille Lauro: "Qualcuno sa che tutti questi musicisti strambi escono dal Conservatorio? Qualcuno sa che questi ragazzi scrivono canzoni a 23 anni? Senato, ho mai tradito la vostra fiducia? Vogliamo dare o no una possibilità a questi ragazzi?". Parole al vento, proprio come lo sforzo del giudice di dare una nuova immagine della band al pubblico, che ancora polemizza sulla loro scelta.

Tantissimi, infatti, avrebbero preferito vedere sul palco di X Factor i Plastic Haze, tanto da pensare che la band milanese, giunta fino ai Live, abbia ‘fregato’ il posto ai "quattro tamarri galattici" (così li aveva definiti scherzosamente la giuria) della provincia di Foggia. E su Instagram i commenti non si contano: "Lauro hai toppato .. i Plastic Haze erano da tenere …non loro", "Lauro hai sbagliato band….era inevitabile", "Manco dovevano stare li, giusto cosi", "Lauro hai pagato subito l’errore", "Non dovevano nemmeno arrivare ai live perché l’altra band era super quindi eliminazione meritata", "Giustizia fatta per i @plastic_haze", "Rivogliamo i Plastic Haze, meritano una chance più di tutti".

