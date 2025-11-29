X Factor, lite tra i giudici in un fuorionda segreto, interviene Jake La Furia: "Resta calmo, Lauro è un mestierante"
Fuorionda esplosivo dietro le quinte di X Factor: il retroscena che ha infiammato la semifinale, ecco cosa non abbiamo visto durante la diretta.
La semifinale di X Factor di quest’anno non ha fatto parlare soltanto per le esibizioni e per l’atmosfera tesa del live, ma anche per quello che è successo lontano dal palco, quando le telecamere sembravano ormai spente. Un fuorionda mostrato da X Factor Daily ha infatti riportato alla luce una discussione che non si era consumata del tutto sotto gli occhi del pubblico, lasciando intravedere un clima ben più agitato di quanto emerso in diretta.
X Factor: lo scontro iniziale in puntata
Lo scontro che abbiamo visto tutti è esploso nel momento in cui Achille Lauro ha espresso delle perplessità sull’esibizione di Tellynonpiangere, affermando che non fosse al livello degli altri dal punto di vista vocale e definendolo il meno pronto. Parole che Francesco Gabbani ha percepito immediatamente come un attacco ingiusto, tanto da interrompere la discussione con tono seccato chiedendo perché dovesse lanciare un messaggio così negativo verso un concorrente che stava semplicemente cercando di esprimersi al meglio. Gabbani ha sottolineato come si ripeta continuamente che in trasmissione si cerchi l’X Factor, e non una prestazione tecnica impeccabile, percependo nelle parole di Lauro un rischio per chi, nelle prossime edizioni, potrebbe riconoscersi in un percorso simile.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cosa è successo dietro le quinte
Il confronto non si è fermato alla diretta. Nel fuorionda rivelato da X Factor Daily si vede Gabbani mentre si prepara con truccatori e parrucchieri, ancora agitato per il commento del collega. A quel punto il giudice ha detto che quella sera sarebbe stato meglio trattenerlo e che, sebbene fosse giusto confrontarsi, non riteneva strategica la posizione assunta da Lauro. Quest’ultimo ha risposto prontamente di non avere alcun secondo fine, commento che però ha provocato l’intervento deciso di Jake La Furia, convinto invece che certe dinamiche tra i giudici fossero inevitabili.
Il caso PierC e il dibattito sulla performance
Quando poi si è parlato dell’esibizione di PierC su Bohemian Rhapsody, la situazione si è surriscaldata nuovamente. Lauro ha criticato il modo in cui il concorrente si era mosso sul palco, definendo quei salti e quel cambio di energia come qualcosa che gli ricordava una sorta di festa di Natale, lontana dalla dimensione musicale che, secondo lui, dovrebbe rispecchiare la vera identità dell’artista.
Gabbani è intervenuto senza esitazioni, invitando il suo concorrente a non permettere mai a nessuno di limitarlo nell’espressione spontanea del proprio modo di stare sul palco. Le sue parole sono state seguite dalla replica dura di Lauro, che ha definito i movimenti di PierC come oggettivamente sgraziati e non un semplice punto di vista. È stato quel passaggio a far perdere definitivamente la calma a Gabbani, che ha giudicato quel tipo di commento come qualcosa di prossimo all’offensivo.
L’intervento di Jake La Furia
In un altro momento del fuorionda, Jake La Furia ha cercato di far ragionare Gabbani, avvicinandosi a lui e spiegandogli che con un collega come Lauro il rischio è sempre quello di cadere nella provocazione, motivo per cui sarebbe stato meglio mantenere il sangue freddo ed evitare di lasciarsi trascinare in un confronto sempre più acceso: "Adesso ascoltami bene, Lauro è un mestierante, tu ci stai andando a finire dentro con tutte le scarpe. Ora devi mantenere la calma. Hai capito? Iote lo dico perché ci sono già passato, devi fregartene".
Potrebbe interessarti anche
X-Factor, live di lacrime e verdetti: Amanda fuori, Gabbani ‘professorino’ e Achille Lauro fa arrabbiare Giorgia
La seconda puntata di live del talent show targato Sky si chiude con un finale ad al...
X Factor 2025, quarto live: insulti tra Achille Lauro e Paola Iezzi e doppia eliminazione (crudele)
Mentre Michelle e Layana hanno detto addio al sogno di vincere il talent, i due giud...
X Factor 2025, la semifinale: l'omaggio a Vanoni, le lacrime dei finalisti e i grandi eliminati (con polemica)
In attesa della finalissima di Napoli, ieri sera sono stati eliminati due grandi tal...
X Factor Live 2025, primi eliminati (con polemica): Copper Jitters fuori e Achille Lauro 'punito' per l’erroraccio
Sui social rimonta la polemica di chi avrebbe preferito vedere ai Live i Plastic Haz...
X Factor 2025, gossip su Achille Lauro sul palco, concorrente furiosa dopo la puntata: “Siparietto Tv da quattro soldi”
Dopo solo una puntata emergono già le prime polemiche: la cantante Virginia si è sfo...
Vincitore X-Factor 2025, quote ribaltate: PierC ha un rivale imprevisto
La terza puntata live della stagione potrebbe segnare un punto di svolta, il super f...
X Factor 2025, arriva la resa dei conti. Il quarto live è decisivo: i pronostici sul vincitore
La finale di Napoli si avvicina e per i bookmaker il favorito è PierC, anche se rob ...
X Factor 2025 da stasera in chiaro in Tv: come partecipare come pubblico
Oltre che su Sky e Now, il talent show è visibile anche su Tv8, mentre sui social tu...