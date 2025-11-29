X Factor, lite tra i giudici in un fuorionda segreto, interviene Jake La Furia: "Resta calmo, Lauro è un mestierante" Fuorionda esplosivo dietro le quinte di X Factor: il retroscena che ha infiammato la semifinale, ecco cosa non abbiamo visto durante la diretta.

La semifinale di X Factor di quest’anno non ha fatto parlare soltanto per le esibizioni e per l’atmosfera tesa del live, ma anche per quello che è successo lontano dal palco, quando le telecamere sembravano ormai spente. Un fuorionda mostrato da X Factor Daily ha infatti riportato alla luce una discussione che non si era consumata del tutto sotto gli occhi del pubblico, lasciando intravedere un clima ben più agitato di quanto emerso in diretta.

X Factor: lo scontro iniziale in puntata

Lo scontro che abbiamo visto tutti è esploso nel momento in cui Achille Lauro ha espresso delle perplessità sull’esibizione di Tellynonpiangere, affermando che non fosse al livello degli altri dal punto di vista vocale e definendolo il meno pronto. Parole che Francesco Gabbani ha percepito immediatamente come un attacco ingiusto, tanto da interrompere la discussione con tono seccato chiedendo perché dovesse lanciare un messaggio così negativo verso un concorrente che stava semplicemente cercando di esprimersi al meglio. Gabbani ha sottolineato come si ripeta continuamente che in trasmissione si cerchi l’X Factor, e non una prestazione tecnica impeccabile, percependo nelle parole di Lauro un rischio per chi, nelle prossime edizioni, potrebbe riconoscersi in un percorso simile.

Cosa è successo dietro le quinte

Il confronto non si è fermato alla diretta. Nel fuorionda rivelato da X Factor Daily si vede Gabbani mentre si prepara con truccatori e parrucchieri, ancora agitato per il commento del collega. A quel punto il giudice ha detto che quella sera sarebbe stato meglio trattenerlo e che, sebbene fosse giusto confrontarsi, non riteneva strategica la posizione assunta da Lauro. Quest’ultimo ha risposto prontamente di non avere alcun secondo fine, commento che però ha provocato l’intervento deciso di Jake La Furia, convinto invece che certe dinamiche tra i giudici fossero inevitabili.

Il caso PierC e il dibattito sulla performance

Quando poi si è parlato dell’esibizione di PierC su Bohemian Rhapsody, la situazione si è surriscaldata nuovamente. Lauro ha criticato il modo in cui il concorrente si era mosso sul palco, definendo quei salti e quel cambio di energia come qualcosa che gli ricordava una sorta di festa di Natale, lontana dalla dimensione musicale che, secondo lui, dovrebbe rispecchiare la vera identità dell’artista.

Gabbani è intervenuto senza esitazioni, invitando il suo concorrente a non permettere mai a nessuno di limitarlo nell’espressione spontanea del proprio modo di stare sul palco. Le sue parole sono state seguite dalla replica dura di Lauro, che ha definito i movimenti di PierC come oggettivamente sgraziati e non un semplice punto di vista. È stato quel passaggio a far perdere definitivamente la calma a Gabbani, che ha giudicato quel tipo di commento come qualcosa di prossimo all’offensivo.

L’intervento di Jake La Furia

In un altro momento del fuorionda, Jake La Furia ha cercato di far ragionare Gabbani, avvicinandosi a lui e spiegandogli che con un collega come Lauro il rischio è sempre quello di cadere nella provocazione, motivo per cui sarebbe stato meglio mantenere il sangue freddo ed evitare di lasciarsi trascinare in un confronto sempre più acceso: "Adesso ascoltami bene, Lauro è un mestierante, tu ci stai andando a finire dentro con tutte le scarpe. Ora devi mantenere la calma. Hai capito? Iote lo dico perché ci sono già passato, devi fregartene".

