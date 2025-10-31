X-Factor, live di lacrime e verdetti: Amanda fuori, Gabbani ‘professorino’ e Achille Lauro fa arrabbiare Giorgia La seconda puntata di live del talent show targato Sky si chiude con un finale ad alta tensione: Emma Marrone ospite, cos’è successo

Finale ad alta tensione a X Factor 2025. La seconda puntata di live della 19esima edizione del talent show targato Sky, infatti, si è chiusa con un ballottaggio all’ultimo respiro che è costato l’eliminazione ad Amanda. Nel corso della serata non sono mancati episodi destinati a fare discutere. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

X Factor 2025: cos’è successo ieri ai live

Ieri giovedì 30 ottobre 2025 è andata in scena la seconda puntata dei live di X Factor. Come di consueto, i concorrenti sono stati suddivisi in due manche e i meno votati si sono dovuti affrontare nello scontro finale. Al tavolo della giuria, ovviamente, Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro, alla conduzione Giorgia; ospite speciale della puntata Emma. Nel corso della serata si sono esibiti. Amanda sulle note di ‘No time to die’ di Billie Eilish, tellynonpiangere con ‘Abissale’ di Tananai e Rob con ‘Ti sento’ dei Matia Bazar. Layana ha emozionato con la toccante ‘Amandoti’ dei CCCP, Mayu con ‘Unconditionally’ di Katy Perry, guadagnandosi nuovamente l’affetto del pubblico. Erocaddeo non ha forse raggiunto Tiziano Ferro ma ha retto sulle note di ‘Sere nere’, Michelle ha cantato ‘Next to me’ degli Imagine Dragons; Tomasi si è poi esibito con ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas, mentre il favoriro dei bookmaker PierC ha convinto con ‘Locked out of heaven’ di Bruno Mars, Viscardi meno con ‘Purple rain’ di Prince.

Il ballotaggio e il gran finale di puntata: chi è stato eliminato

Al ballottaggio sono finite Amanda e Michelle, in un finale ad alto tasso emotivo per il pubblico e anche per la giuria, chiamata a decidere chi eliminare. Achille Lauro non ce l’ha fatta e ha sconvolto il regolamento (con disappunto di Giorgia e dei social) chiedendo più tempo a tutti per decidere. Paola Iezzi è stata dunque costretta a votare prima di lui, il qaule ha poi deciso di andare al tilt, il televoto flash: il pubblico ha deciso di salvare Michelle ed eliminare Amanda, che se ne è andata emozionata ma con stile: "Grazie a tutti, è stata un’esperienza meravigliosa". L’uscita di scena della cantante di Jake La Furia ha salvato quella del team di Francesco Gabbani, che nel corso della serata è stato preso in giro dagli altri giudici per il suo lieve tono da "professorino" nell’esprime giudizi.

