X Factor 2025: Rob trionfa con Paola Iezzi, secondo Erocaddeo. "Vittoria meritata", è ovazione sui social Nella puntata finale di X Factor non sono mancate le emozioni. A trionfare è stata Rob con Paola Iezzi, secondo Erocaddeo

Napoli è pronta a trasformarsi nel cuore pulsante della musica televisiva: giovedì 4 dicembre, a partire dalle 21.00, Piazza del Plebiscito è diventata il suggestivo scenario dell’atto conclusivo di X Factor 2025. A guidare il pubblico nel gran finale è stata ancora una volta Giorgia, che nel corso dell’intera edizione ha conquistato tutti con eleganza e padronanza del palco, confermandosi una conduttrice impeccabile. A contendersi il titolo quattro talenti, ognuno sostenuto dal proprio giudice di riferimento: Delia, per la squadra di Jake La Furia, Erocaddeo, per la squadra di Achille Lauro, PierC, seguito da Francesco Gabbani e rob, rappresentante del team di Paola Iezzi. La serata è stata arricchita anche da due performance speciali: sul palco sono saliti infatti Laura Pausini e Jason Derulo, ospiti internazionali di grande richiamo.

X- Factor , la finale: cosa è successo nella puntata del 4 dicembre 2025

La serata conclusiva di X-Factor si apre con un’ondata di emozioni grazie alle prime performance dei finalisti, pronti a giocarsi tutto sul palco. A rompere il ghiaccio è Erocaddeo, giovane talento del team guidato da Achille Lauro, che propone una versione intensa e misurata di "L’emozione non ha voce" di Adriano Celentano. A seguire, Delia porta in scena tutta la sua sensibilità con "Cu’mme", lo storico brano di Roberto Murolo e Mia Martini, offrendo un’interpretazione carica di pathos. Rob, concorrente della squadra di Paola Iezzi, sceglie invece un classico intramontabile di Mina, "Città vuota", mettendo in luce la sua eleganza vocale. A chiudere il giro delle prime esibizioni è Pierc, che si cimenta con la difficile "Shallow" di Lady Gaga, mostrando potenza e controllo.

Achille Lauro non nasconde l’orgoglio per il percorso dei ragazzi:

"Abbiamo avuto il privilegio di seguirli in un mondo per loro nuovo. La crescita che hanno mostrato è incredibile. Al di là del risultato finale, per noi hanno già vinto: arrivare fin qui è un traguardo enorme. Il consiglio che posso dare è di continuare a inseguire ciò che amano, con fame e passione". Paola Iezzi conferma le sue parole, sottolineando la maturità acquisita dai concorrenti: "Hanno iniziato dal livello più basso e ora si esibiscono davanti a un pubblico straordinario. Se manterranno vivo l’amore per la musica, sapranno affrontare con forza le oscillazioni di questa professione".

La finale si arricchisce anche della presenza di Laura Pausini, che conquista l’arena con la sua interpretazione di "Ritorno ad amare", celebre brano scritto da Biagio Antonacci. Una performance carica di emozione che fa da cornice perfetta alla serata più attesa del talent. Laura Pausini anticipa che il brano sarà contenuto in Io Canto 2, un album dedicato alle cover: "Scelgo i brani di cui sono fan".

La fase dei medley della finale di X-Factor si apre con l’energia incontenibile di Rob, introdotta da Paola Iezzi come «un vulcano pronto a esplodere». E la concorrente non delude le aspettative: porta sul palco un trittico potente composto da "Un’emozione da poco" di Anna Oxa, "Bring Me to Life" degli Evanescence e "Ti sento" dei Matia Bazar, dimostrando versatilità e una presenza scenica in continua ascesa. L’esibizione manda in visibilio i giudici. Achille Lauro si lascia andare a parole entusiaste: "Fatele un applauso, è incredibile. Hai tirato fuori un potenziale sconvolgente, non sembri più la stessa. Sei pazzesca". Paola Iezzi, visibilmente emozionata, celebra la sua artista: "La guardo con gli occhi a cuoricino. Grazie Rob, in questi mesi mi hai commossa. Sei partita in punta di piedi e hai conquistato tutti".

PierC porta sul palco tre brani iconici e tutt’altro che semplici: "I Don’t Want to Miss a Thing" degli Aerosmith, "Locked Out of Heaven" di Bruno Mars e la monumentale "Bohemian Rhapsody" dei Queen. Una prova impegnativa che il concorrente affronta con sicurezza ed energia. I giudici sono unanimi nell’applaudirlo. Jake La Furia lo incoraggia: "Sei stato fortissimo". Paola Iezzi lo definisce uno dei protagonisti dell’edizione, lodandone la carica e la presenza scenica. Achille Lauro sottolinea la maturità dimostrata mentre Gabbani chiude ricordando la sua naturale potenza espressiva.

È la volta di Erocaddeo, che porta sul palco un trittico di brani profondi e iconici: "E penso a te" di Lucio Battisti, "Sere nere" di Tiziano Ferro e "La cura" di Franco Battiato. Una scelta di grande intensità che mette in risalto la sua interpretazione sensibile. I giudici restano colpiti dalla sua delicatezza. Francesco Gabbani lo elogia: "Sei davvero toccante, la tua forza è la sensibilità che riesci a trasmettere". Paola Iezzi gli riconosce un percorso di grande valore: "Sei bravissimo e hai fatto un cammino meraviglioso". Achille Lauro, visibilmente legato al suo artista, racconta: "Lavorare con Caddeo è stato bellissimo, ci siamo trovati subito umanamente. Sono felice che tu stia avendo le tue rivincite; condividere questo percorso con te è stato emozionante".

Delia conclude la serie di esibizioni portando un medley ricco e impegnativo: "Sakura" di Rosalía, "Signor Tenente" di Faletti, "Brucia la terra" e "Sei bellissima" di Loredana Bertè. Paola Iezzi, entusiasta, si dichiara «sua fan» e ne celebra la crescita artistica. Achille Lauro resta colpito dalla sua voce "monumentale". Gabbani la definisce senza esitazioni un’artista con la A maiuscola.

Al via poi la terza manche. Delia si esibisce nell’inedito "Sicilia Bedda". Paola Iezzi dice di essere ammaliata da lei, Achille Lauro la definisce un tornado complimentandosi con lei per l’originalità del brano, Gabbani sottolinea la sua coerenza artistica. Erocaddeo canta "punto", una ballad intima e intensa. Jake La Furia ha dato ragione a Lauro per aver scommesso su di lui: "Ti abbiamo sottovalutato all’inizio ma fuori di qua ti hanno dato ragione". "L’importante è fare una gran figura qui e se questi sono i presupposti sono sicuro che ci vedremo sui palchi importanti", è l’augurio di Achille Lauro. È poi la volta di PierC che canta l’inedito "Neve sporca". "Questo pezzo è perfetto per te, performato benissimo. E’ l’inizio di una tua carriera nel pop italiano", sintetizza Jake La Furia. Paola Iezzi dice che se il pezzo avesse partecipato a Sanremo, avrebbe vinto. Infine, Rob si esibisce nell’inedito "Cento ragazze". Achille Lauro chiama l’applauso del pubblico e dice come sia superfluo sottolineare la sua bella voce: "La cosa sorprendente è quanto tu sia credibile a armonica nei movimenti nonostante la tua giovane età. Sei una grandissima performer". "Davanti a me vedo una stella vera e propria che può portare la musica italiana all’estero", sono le parole della Iezzi.

X Factor 2025, chi ha vinto

La finale di X Factor 2025 incorona Rob come vincitrice assoluta, seguita da Erocaddeo al secondo posto, Delia al terzo e PierC al quarto. Il giovane artista del team di Paola Iezzi conquista giudici e pubblico con voce potente, carisma e grande maturità artistica. Al momento della proclamazione, Rob ringrazia commosso chi lo ha sostenuto: "Grazie a chi mi ha votato, vi amo tutti. Grazie a Paola, fondamentale in questo percorso. Ringrazio mia madre, Giovanni che è come un padre, mio fratello e tutta la mia famiglia".

Sui social è scattata un’ovazione per Rob: "Tutti a casa, vittoria meritata dall’inizio", "Pazzesca", "Una delle poche vittorie strameritate, congratulazioni", "Brava", sono alcuni dei commenti che si leggono sui social.

