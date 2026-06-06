X Factor 2026 riparte con Irama giudice, ma non è l'unica novità: tutte le date e come partecipare come pubblico
Le Audizioni sono partite il 2 e 3 giugno 2026 all’Allianz Cloud di Milano, ma per chi desidera partecipare come pubblico, nel Video tutte le informazioni!
L’attesa è finita: X Factor 2026 scalda i motori e annuncia ufficialmente il cast della nuova edizione. La grande novità riguarda la giuria, che accoglie Irama al posto di Achille Lauro, affiancando i confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione torna invece Giorgia, ormai volto consolidato del talent musicale targato Sky.
La nuova stagione promette di puntare ancora una volta sulla musica contemporanea e sui nuovi talenti italiani, con una squadra di giudici molto diversa per stile e background musicale.
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Le registrazioni delle Audizioni sono partite il 2 e 3 giugno 2026 all’Allianz Cloud di Milano. Nella stessa location verranno registrate anche le fasi successive dei Bootcamp e della Last Call. E per chi desidera partecipare allo show come pubblico, nel Video tutte le informazioni!
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