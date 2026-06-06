X Factor 2026 riparte con Irama giudice, ma non è l'unica novità: tutte le date e come partecipare come pubblico Le Audizioni sono partite il 2 e 3 giugno 2026 all’Allianz Cloud di Milano, ma per chi desidera partecipare come pubblico, nel Video tutte le informazioni!

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’attesa è finita: X Factor 2026 scalda i motori e annuncia ufficialmente il cast della nuova edizione. La grande novità riguarda la giuria, che accoglie Irama al posto di Achille Lauro, affiancando i confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Alla conduzione torna invece Giorgia, ormai volto consolidato del talent musicale targato Sky.

La nuova stagione promette di puntare ancora una volta sulla musica contemporanea e sui nuovi talenti italiani, con una squadra di giudici molto diversa per stile e background musicale.

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Le registrazioni delle Audizioni sono partite il 2 e 3 giugno 2026 all’Allianz Cloud di Milano. Nella stessa location verranno registrate anche le fasi successive dei Bootcamp e della Last Call. E per chi desidera partecipare allo show come pubblico, nel Video tutte le informazioni!

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