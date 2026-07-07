X Factor 2026 molla Napoli, la finale torna al Forum di Milano: il motivo della scelta Dopo due edizioni spettacolari in Piazza del Plebiscito, il talent di Sky sceglie di tornare nella sua storica casa per la finale di una stagione piena di novità.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mancano ancora diverse settimane all’inizio della nuova stagione di X Factor, ma una delle notizie più attese è già stata ufficializzata. La finale dell’edizione 2026 del talent show di Sky si svolgerà infatti a Milano, segnando il ritorno del programma al Forum di Assago dopo due anni trascorsi a Napoli. Una decisione che riporta il format nella sua sede storica e che rappresenta uno dei cambiamenti più significativi della nuova stagione.

X Factor 2026 e la finale che ritorna alle origini

L’annuncio è arrivato durante la presentazione dei palinsesti Sky, occasione nella quale sono stati svelati i principali dettagli della prossima edizione. Dopo le finali del 2024 e del 2025 ospitate nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito, la produzione ha deciso di riportare l’ultimo appuntamento del programma nell’area milanese. A confermarlo è stato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky, che ha spiegato la scelta con parole molto chiare: "Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base". Le due edizioni partenopee avevano rappresentato una novità assoluta per il programma, capace di trasformare una delle piazze più celebri d’Italia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Per questo motivo molti osservatori avevano ipotizzato che la finale potesse diventare itinerante, cambiando città di anno in anno. La scelta per il 2026, invece, va in una direzione diversa e riporta il talent nel luogo che per anni ha ospitato i momenti conclusivi della competizione.

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X Factor: l’attesa cresce per l’inizio programmato per il 10 settembre

Il ritorno della finale a Milano non è l’unica novità della nuova edizione. X Factor ripartirà ufficialmente giovedì 10 settembre, mantenendo la tradizionale collocazione autunnale che accompagna il pubblico da anni. Alla conduzione sarà ancora presente Giorgia, confermata per il terzo anno consecutivo. Dopo il debutto avvenuto nel 2024, l’artista è riuscita a conquistare la fiducia del pubblico e della produzione, diventando uno dei punti di riferimento del programma.

Arriva Irama e cambia la giuria

L’altra grande novità riguarda il tavolo dei giudici. Per la prima volta entrerà a far parte della giuria Irama, chiamato a raccogliere l’eredità di Achille Lauro, che lascia il programma dopo due stagioni. Accanto al cantante troveremo ancora Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una squadra che garantisce continuità rispetto all’ultima edizione. Per Irama si tratta di una sfida del tutto nuova: pur avendo costruito una carriera ricca di successi e riconoscimenti, non aveva mai ricoperto il ruolo di giudice in un talent televisivo.

Il momento d’oro di X Factor e le speranze per il futuro

Il ritorno a Milano arriva in una fase particolarmente positiva per X Factor. Le ultime stagioni hanno infatti registrato un forte interesse da parte del pubblico, contribuendo a rilanciare il programma dopo anni più complicati. Con una conduzione ormai consolidata, una giuria in parte rinnovata e una finale che torna nello storico Forum di Assago, l’edizione 2026 si prepara a raccogliere l’eredità delle recenti stagioni di successo, puntando ancora una volta sulla musica e sui nuovi talenti, sperando di replicare il successo delle due stagioni precedenti.

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