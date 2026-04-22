X-Factor 2026, "Jovanotti o Gianni Morandi per rimpiazzare Achille Lauro": l'indiscrezione (e il grande ostacolo) Riflettori già puntati su X-Factor 2026: tra addii eccellenti e le trattative per il quarto giudice, spuntano i nomi di Jovanotti e Gianni Morandi.

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X-Factor 2026 è già al centro dell’attenzione mediatica. Pur mancando ancora diversi mesi alla messa in onda della prossima stagione, il talent show di casa Sky sta accendendo la curiosità dei fan per le trattative che porteranno all’individuazione della nuova star che siederà in giuria. Sky e Fremantle Italia, infatti, stanno valutando in questi giorni una lista di possibili candidati chiamati a raccogliere l’eredità di Achille Lauro, che ha recentemente ufficializzato la sua decisione di lasciare lo show per dedicarsi completamente alla musica. Nelle ultime ore, inoltre, sono emerse due candidature capaci di infiammare l’immaginazione del pubblico: quelle di Jovanotti e Gianni Morandi.

X-Factor 2026, il sogno Jovanotti per rimpiazzare Achille Lauro

Achille Lauro ha partecipato alle ultime due edizioni di X Factor Italia in qualità di giudice. Un periodo relativamente breve nella lunga storia dello show (approdato in Italia nel 2008), ma sufficiente a trasformarlo in una vera icona del programma, che con lui in giuria ha registrato una crescita significativa degli ascolti.

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Proprio per questo, Sky e Fremantle puntano ora su un profilo dotato dello stesso carisma e di un forte impatto mediatico, così da evitare un calo di interesse attorno al format. Dando per scontata la riconferma dei giudici Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani e della conduttrice Giorgia, i nomi circolati finora per occupare la poltrona lasciata vacante sono stati quelli di Levante, Malika Ayane e Victoria Cabello, con alcune indiscrezioni su un clamoroso – ma improbabile – ritorno di Manuel Agnelli, che ha lasciato il programma lo scorso anno.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, però, il vero obiettivo sarebbe Jovanotti, considerato il candidato ideale per non far rimpiangere Lauro. "Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani (confermato dopo l’ottimo esordio dell’anno scorso al posto di Manuel Agnelli) dovrebbero tornare a giudicare i talenti della prossima stagione – le parole scritte da Parpiglia nella sua newsletter –. Il vero mistero riguarda ora il quarto nome. Chi prenderà il posto di Achille Lauro?" (…) "Al suo posto il sogno è solo uno: Lorenzo Jovanotti".

Le ipotesi Gianni Morandi e Tananai

Ma non finisce qui. Parpiglia ha fatto anche altri due nomi di spicco della musica italiana: "Perde quota Tananai e sale, a sorpresa, Gianni Morandi".

Se per Jovanotti si tratterebbe di un debutto assoluto nel cast di uno show televisivo, Gianni Morandi vanta invece una lunga esperienza sul piccolo schermo. In passato ha condotto il Festival di Sanremo nel 2011 e nel 2012 ed è stato co-conduttore al fianco di Amadeus nel 2023, oltre ad aver guidato numerosi programmi televisivi, musicali e non. Entrambi rappresenterebbero una soluzione ideale per colmare il vuoto lasciato da Achille Lauro, anche se restano incognite (forse) insuperabili legate alla compatibilità tra le registrazioni dello show e i loro numerosi impegni musicali. Lorenzo Cherubini, ad esempio, la prossima estate sarà impegnato nel "Jova Summer Party 2026 – L’arca Di Lorè", il tour che partirà il 7 agosto ad Olbia e chiuderà i battenti il 12 e 13 settembre con una doppia data eventi al Circo Massimo. Morandi, invece, sarà in giro per l’Italia fino a inizio maggio con il C’era un ragazzo 2026 tour.

Tra Auditions, Bootcamp, Last Call e Live Show, X-Factor richiede diversi mesi di lavoro ai giudici. E’ stata proprio questa variabile a spingere Lauro a lasciare il programma. E rappresenterebbe un ostacolo difficile da superare anche in vista di una possibile entrata di Jovanotti o Morandi nel cast del programma.

Quando inizia X-Factor 2026

Nei prossimi giorni si capirà meglio se i nomi di Jovanotti e Gianni Morandi rappresentino candidature concrete. Di certo, la scelta della produzione non tarderà ad arrivare: le registrazioni della nuova stagione di X-Faxtor partiranno a inizio giugno, quindi entro la fine di maggio dovrà essere definito il quarto giudice. Sky non ha ancora ufficializzato il calendario di X-Factor 2026, che con ogni probabilità ricalcherà quello della scorsa edizione, con partenza a settembre e finale prevista per l’inizio di dicembre.

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