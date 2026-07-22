X Factor 2026, confermata la data di inizio ufficiale: ma gli appuntamenti col talent iniziano prima del previsto, perché
X Factor 2026 torna su Sky con Giorgia alla guida, un nuovo giudice e due speciali in programma prima della prima puntata.
X Factor 2026 ha finalmente una data ufficiale di partenza. Il talent musicale più seguito di Sky si prepara a tornare con una nuova stagione che avrà un sapore speciale: il programma festeggia infatti un importante anniversario e promette sorprese per celebrare il suo percorso. Prima ancora dell’inizio delle Audition, però, il pubblico potrà entrare nel mondo del programma grazie a due appuntamenti dedicati alla storia e al backstage dello show. L’appuntamento con la nuova edizione è fissato per giovedì 10 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.
X Factor 2026, tutte le novità della nuova edizione: giudici, conduzione e formula
La struttura del programma resta quella che negli anni ha conquistato il pubblico. X Factor 2026 partirà con le tradizionali fasi di selezione: tre puntate dedicate alle Audition, seguite dai Bootcamp e dalla Last Call, che porteranno alla formazione delle squadre ufficiali. Dopo il percorso iniziale arriveranno poi i Live Show, dove i 12 concorrenti finalisti si sfideranno davanti ai giudici e al pubblico. Alla guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle ci sarà ancora una volta Giorgia, confermata nel doppio ruolo di conduttrice e volto del backstage. Sarà lei ad accompagnare gli artisti durante il loro percorso, raccontando anche il lato più personale della competizione.
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La grande novità di questa stagione riguarda però la giuria. Accanto ai confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva infatti un nuovo protagonista: Irama. Il cantante entra ufficialmente nel tavolo dei giudici, portando la sua esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo. Un altro cambiamento riguarda la finale: dopo due edizioni all’aperto in Piazza del Plebiscito a Napoli, il momento decisivo tornerà a Milano. Il vincitore di X Factor 2026 sarà proclamato il 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.
X Factor Stories e All Areas: gli speciali prima dell’inizio del talent
Il pubblico non dovrà aspettare settembre per tornare nell’atmosfera di X Factor. Prima della prima puntata sono infatti previsti due appuntamenti speciali pensati per accompagnare i fan verso la nuova stagione. Si parte giovedì 13 agosto alle 21.15 con X Factor Stories, una serie di quattro serate dedicate ai momenti più memorabili della storia del programma. Un viaggio tra le esibizioni che hanno lasciato il segno, dalle performance più emozionanti fino agli episodi più sorprendenti e discussi delle passate edizioni.
Il secondo appuntamento arriverà invece giovedì 27 agosto, sempre alle 21.15, con X Factor – All Areas. Lo speciale porterà gli spettatori direttamente dietro le quinte della nuova stagione, mostrando per la prima volta insieme la nuova squadra del programma.
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