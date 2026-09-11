X Factor 2026, debutto senza brividi (ma Irama è una star): “C’è già la vincitrice”, cosa è successo
Ieri giovedì 10 settembre 2026 è andata in onda la prima puntata delle Auditions della nuova edizione del talent di Sky: com’è andata e la reazione dei social
Il nuovo X Factor è ufficialmente ripartito, ma la prima puntata delle ‘Auditions’ non ha regalato ancora i fuochi d’artificio che molti aspettavano. Qualche voce interessante, alcuni personaggi già pronti a far discutere e soprattutto un Irama che, al debutto in giuria, sembra aver trovato immediatamente la sua dimensione. La serata, però, ha avuto un nome e un volto su tutti: Giorgia Cappelletti, in arte Clarice, già indicata sui social come una possibile vincitrice. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
X Factor 2026, la prima puntata
È un debutto senza grandi brividi quello di X Factor 2026. La prima puntata delle ‘Auditions’ andato in onda ieri giovedì 10 settembre 2026 su Sky Uno procede tra qualche buona intuizione e parecchio materiale ancora da mettere a fuoco. La vera sorpresa della serata è però Irama: arrivato al posto di Achille Lauro, il cantante convince subito al tavolo della giuria per cultura musicale, capacità di giudizio e personalità televisiva. Ironico, diretto, mai banale e soprattutto perfettamente a suo agio nel nuovo ruolo. Il momento più "virale", però, arriva con Giorgia Cappelletti, in arte Clarice, che dopo la sua esibizione scherza sulla possibilità di baciarlo "con la lingua". La concorrente conquista anche musicalmente: la sua versione di ‘Use Somebody’ dei Kings of Leon è una delle performance più apprezzate e sul web c’è già chi la vede come possibile vincitrice. Tra le altre esibizioni convincono anche Giacomo Calò con ‘Beautiful Things’ di Benson Boone, Danny Anania e Camilla Tradardi con ‘Reckoning Song’. Molta curiosità anche per Teo Bok, ex bambino prodigio della musica internazionale, con una nomination ai Grammy e sei anni trascorsi a Miami: canta ‘La mia storia tra le dita’ di Gianluca Grignani, incassa quattro sì e, con i suoi 300mila follower, sembra destinato a diventare uno dei personaggi più discussi della stagione. Nel complesso, però, la prima puntata non lascia il segno: poche esibizioni davvero memorabili e la sensazione che il meglio debba ancora arrivare.
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La reazione dei social: i commenti
Su Irama il popolo dei social si divide, anche se prevalgono i giudizi positivi: "Irama sta facendo commenti più sensati di quelli che faceva Lauro comunque"; "Ottimo l’innesto di Irama, buona la prima"; "Non so se Irama mi abbia convinto come giudice, per ora lo promuovo con riserva sperando si sciolga puntata dopo puntata"; "Prima puntata andata, mi ha divertito un sacco! Sia i giudici sia Giorgia mi fanno spaccare e Irama è PERFETTO. Sapevo benissimo che era tagliato per questo ruolo"; "Che grandi soddisfazioni questa prima puntata di X Factor. Filippo bravissimo ma non avevo dubbi. Immenso, empatico, competente, sensibile, serio e ironico quando serve!". Più severi, invece, i commenti sulla serata: "Prima puntata… è un NI. Vedremo il proseguo"; "Prima di Auditions è andata, ragazzi! 1, massimo 2 interessanti, ci sono. Almeno altri 2 che voglio risentire e un gruppo. Niente di eccezionale ma molto materiale grezzo"; "Prima puntata più deludente degli ultimi anni direi"; "Eguagliare il livello dell’anno scorso è difficilissimo"; "Prima puntata partita davvero un po’ (tanto) sottotono, ma cresciuta nella seconda metà con diverse individualità interessanti"; "Puntata sottotono"; "La verità è che non avremo mai più una stagione come quella dello scorso anno"; "Io di questa puntata salvo solo il ragazzo che ha cantato ‘Beautiful Things’, quello che ha cantato ‘Enemy’ (anche se visto per poco) e l’ultima. Comunque livello basso, basso"; "A livello di concorrenti per ora sono pochi quelli che ho trovato interessanti purtroppo". Su Giorgia, invece, il consenso è quasi unanime: "Brava ragazza, mi dà vibes di rocker con timbro un po’ graffiante, potrebbe fare qualche canzone di Emma, starebbe benissimo"; "Giorgia brava e sfacciata al punto giusto"; "Giorgia Cappelletti che fa ‘Use Somebody’ è probabilmente una delle proposte più interessanti ascoltate in questa prima puntata di Auditions. Ha la voce, l’attitudine, la presenza scenica… ha tutto"; "Giorgia voce del popolo, sei tutte noi"; "Giorgia la mia nuova idola"; "Con Giorgia c’è già la vincitrice di X Factor 2026"; "La persona più pura che abbia calcato il palco di X Factor. Semplicemente magica".
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