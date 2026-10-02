X Factor 2026, la canzone di Alex Baroni fa crollare Giorgia: il gesto nei confronti di Stefano Camuffo La performance di Stefano Camuffo sulle note di “Cambiare” emoziona Giorgia, che lo accoglie con un abbraccio dopo il no di Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ufficio Stampa Sky

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Una canzone, un ricordo che fa ancora male e un’emozione difficile da nascondere. La puntata di X Factor 2026 trasmessa giovedì 1 ottobre ha regalato uno dei momenti più intensi dei Bootcamp, quando Stefano Camuffo ha scelto di interpretare "Cambiare" di Alex Baroni. Dietro le quinte, Giorgia ha seguito l’esibizione con gli occhi lucidi, lasciandosi andare a un commento spontaneo. Il brano, legato a un capitolo doloroso della sua vita, ha reso ancora più significativo quell’istante. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

X Factor 2026, Giorgia si emoziona sulle note di Cambiare di Alex Baroni

La puntata dei Bootcamp di X Factor 2026 ha regalato un momento particolarmente intenso grazie a Stefano Camuffo, 18 anni, che ha scelto di interpretare Cambiare di Alex Baroni. Una scelta dal forte impatto emotivo per Giorgia, legata sentimentalmente al cantante per circa quattro anni e ancora profondamente toccata dalla sua scomparsa. Le telecamere hanno mostrato la conduttrice commossa dietro le quinte mentre ascoltava l’esibizione: "Che bravo". Il brano, già più volte interpretato da Giorgia nel corso della sua carriera, rappresenta infatti uno dei principali legami artistici con Baroni, al quale ha dedicato anche Gocce di memoria, Marzo e Per Sempre.

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Il verdetto dei giudici su Stefano Camuffo

Nonostante l’apprezzamento del pubblico, per Stefano non è arrivato il passaggio ai Live. A sostenerlo è stato soltanto Irama, che ha spiegato: "Sarò di parte, ma in questo ragazzo ci rivedo me da piccolo. Quella voglia di spaccare, la cura del dettaglio". Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno invece votato contro, ponendo fine alla sua esperienza nel programma. Al termine della performance, Stefano ha raggiunto Giorgia dietro le quinte e tra i due c’è stato un abbraccio carico di emozione. "Sono emozionata pure io. Forse non riusciremo a dire mezza parola. Pezzo difficilissimo, sei stato stupendo".

Giorgia, la storia d’amore con Alex Baroni

Per chi non lo sapesse, Giorgia e Alex Baroni, in passato, hanno avuto una relazione. Il loro è stato un legame autentico e profondo, durato dal 1997 al 2001. Anche se la relazione si era già conclusa, la morte improvvisa di Alex nel 2002, a causa di un incidente stradale, ha segnato profondamente la vita di Giorgia. La cantante ha affrontato questo trauma e il lutto successivo attraverso la musica. A distanza di anni, il ricordo di Baroni resta una presenza costante nella vita e nella carriera di Giorgia, che in molte occasioni, continua a omaggiarlo come uomo e come artista.

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